Очки не нужны: созданы умные линзы для "супер-зрения" и виртуальной реальности

За четыре функции пока отвечают разные прототипы, однако компания планирует объединить их в одну универсальную. Чтобы это сделать, нужны уникальные сверхтонкие материалы, над которыми уже работают.

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На выставке Mobile World Congress 2024 компания Xpanceo показала четыре прототипа умных контактных линз для глаз. Об этом сообщает сайт Techradar.

Xpanceo представила голографическую умную линзу, биосенсорную, линзу с наночастицами для улучшения зрения и линзу с прозрачной электроникой. Компания утверждает, что все эти линзы такие же тонкие, как традиционные контактные линзы, но каждая имеет свой набор возможностей.

Голографическая линза Xpanceo является экраном смешанной реальности. Отдельно представили биосенсорную линзу, которая может использоваться для измерения глазного давления и предупреждения владельца о возможных проблемах с глаукомой. Линза для "супер зрения" использует наночастицы, которые должны улучшить видимость в условиях слабого освещения и увеличивать изображение. На выставке никто не ставил линзы в глаза, однако желающие могли осмотреть их на специальной платформе.

Умные контактные линзы Xpanceo на стенде Фото: TechRadar

Четыре технологии для умных линз Xpanceo могут стать основой для умной контактной линзы все-в-одном, которая имела бы экран, прозрачность для возможностей XR и наночастицы для возможностей суперзрения. Компания считает, что может начать финальные испытания уже в 2026 году.

В Xpanceo говорят, что разработка всех базовых компонентов почти завершена, но еще нужно поработать над нейроинтерфейсом, некоторыми элементами AR и совершенствованием биосенсоров.

Умные контактные линзы Xpanceo на стенде Фото: TechRadar

Компания обещает интеграцию нейронного интерфейса, который предполагает использование мозга для управления умной линзой — не жестами, подмигиваниями или движениями глаз.

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Будущая универсальная линза будет отслеживать все виды статистики здоровья, включая уровень глюкозы, кровяное давление, кортизол и тому подобное. На основе показаний линза Xpanceo сможет демонстрировать сообщения: например, сообщение предостережет от лишней чашки кофе из-за повышенного артериального давления.

Линзы смогут помочь с такими проблемами зрения, как близорукость и косоглазие, автоматически регулируя оптические характеристики и обеспечивая идеальное зрение.

Умные контактные линзы Xpanceo на стенде Фото: TechRadar

Xpanceo утверждает, что традиционные оптоэлектронные материалы имеют фундаментальные ограничения, которые делают их слишком громоздкими для подобных конструкций. Компания использует 2D-материалы, которые поддерживают "более упрощенный и усовершенствованный дизайн умных контактных линз". Xpanceo также использует гибкую и прозрачную электронику толщиной всего несколько нанометров. Компания использует искусственный интеллект для прогнозирования свойств новых материалов и разработки методов их создания.

Это не первые прототипы умных контактных линз, которые появились в последние годы. Напомним, в 2022 году Mojo Vision продемонстрировала собственный прототип линз, гендиректор компании испытал технологию на себе.