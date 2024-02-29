Окуляри не потрібні: створені розумні лінзи для "супербачення" та віртуальної реальності

За чотири функції поки відповідають різні прототипи, проте компанія планує об'єднати їх в одну універсальну. Щоб це зробити, потрібні унікальні надтонкі матеріали, над якими вже працюють.

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На виставці Mobile World Congress 2024 компанія Xpanceo показала чотири прототипи розумних контактних лінз для очей. Про це повідомляє сайт Techradar.

Xpanceo представила голографічну розумну лінзу, біосенсорну, лінзу з наночастинками для покращення зору та лінзу з прозорою електронікою. Компанія стверджує, що всі ці лінзи такі ж тонкі, як традиційні контактні лінзи, але кожна має свій набір можливостей.

Голографічна лінза Xpanceo — це екран змішаної реальності. Окремо представили біосенсорну лінзу, яка може використовуватися для вимірювання очного тиску та попередження власника про можливі проблеми з глаукомою. Лінза для "супербачення" використовує наночастинки, які мають покращити видимість в умовах слабкого освітлення та збільшувати зображення. На виставці ніхто не ставив лінзи в очі, проте охочі могли оглянути їх на спеціальній платформі.

Розумні контактні лінзи Xpanceo на стенді Фото: TechRadar

Чотири технології для розумних лінз Xpanceo можуть стати основою для розумної контактної лінзи все-в-одному, яка мала б екран, прозорість для можливостей XR і наночастинки для можливостей суперзору. Компанія вважає, що може розпочати фінальні випробування вже у 2026 році.

У Xpanceo кажуть, що розробка всіх базових компонентів майже завершена, але ще потрібно попрацювати над нейроінтерфейсом, деякими елементами AR і вдосконаленням біосенсорів.

Розумні контактні лінзи Xpanceo на стенді Фото: TechRadar

Компанія обіцяє інтеграцію нейронного інтерфейсу, який передбачає використання мозку для керування розумною лінзою — не жестами, підморгуваннями або рухами очей.

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Майбутня універсальна лінза відстежуватиме всі види статистики здоров’я, включаючи рівень глюкози, кров’яний тиск, кортизол тощо. На основі показань лінза Xpanceo зможе демонструвати повідомлення: наприклад, повідомлення застереже від зайвої чашки кави через підвищений артеріальний тиск.

Лінзи зможуть допомогти з такими проблемами зору як короткозорість та косоокість, автоматично регулюючи оптичні характеристики та забезпечуючи ідеальний зір.

Розумні контактні лінзи Xpanceo на стенді Фото: TechRadar

Xpanceo стверджує, що традиційні оптоелектронні матеріали мають фундаментальні обмеження, які роблять їх надто громіздкими для подібних конструкцій. Компанія використовує 2D-матеріали, які підтримують "більш спрощений і вдосконалений дизайн розумних контактних лінз". Xpanceo також використовує гнучку та прозору електроніку товщиною лише кілька нанометрів. Компанія використовує штучний інтелект для прогнозування властивостей нових матеріалів і розробки методів їх створення.

Це не перші прототипи розумних контактних лінз, які з'явилися останніми роками. Нагадаємо, у 2022 році Mojo Vision продемонструвала власний прототип лінз, гендиректор компанії випробував технологію на собі.