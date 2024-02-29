Honor представила технологию управления автомобилем одним лишь взглядом (видео)

Пока с помощью приложения можно выполнять лишь четыре действия. Но для начала технологию должны согласовать производители автомобилей.

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Китайская компания Honor в воскресенье продемонстрировала технологию, которая позволяет пользователю управлять автомобилем взглядом с помощью смартфона Honor Magic 6 Pro. Об этом сообщает издание CNBC.

Компания показала технологию на выставке Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне, Испания, с помощью только что представленного для мирового рынка смартфона Magic 6 Pro. В рамках пресс-конференции Honor продемонстрировала отслеживание глаз в смартфоне. Телефон использует селфи-камеры и искусственный интеллект, чтобы отслеживать, куда на экране смотрят глаза.

Одна демонстрация включала приложение для управления автомобилем. Программа имела четыре команды: запуск двигателя, остановка двигателя, движение назад и вперед. Нет никакой информации о том, действительно ли эта функция будет запущена производителями автомобилей.

Как сообщает издание Forbes Africa, отслеживание глаз регистрирует взгляд по крайней мере 1,8 секунды, а после этого нужно еще 1,8 секунды, чтобы команда сработала. Иногда на кнопку приходится смотреть дольше 1,8 секунды, но в основном это работало.

Сайт Tom`s Guide отмечает, что искусственный интеллект задействован, чтобы помочь повысить точность и гарантировать обработку взгляда в любой момент времени. Для управления автомобилем использовалось специальное приложение с разделением дисплея на четыре отдельных квадранта, каждый из которых соответствует отдельной команде. Они включали включение и выключение двигателя и указание автомобилю двигаться вперед или назад на несколько метров.

Одной из функций, которая появится в Honor Magic 6 Pro за рубежом, является возможность открывать программу только взглядом на свой телефон. Когда оповещение появляется в верхней части экрана, пользователь может просто смотреть на него, а технология слежения за глазами откроет соответствующую программу.

На MWC Honor также продемонстрировала концептуальный чатбот, созданный на базе искусственного интеллекта Llama2 от Meta, обширной языковой модели, которую разработчики могут использовать для создания приложений ИИ.

Управление вещами силой мысли еще более эффектно. Напомним, это может делать первый пациент Neuralink с чипом в мозгу, который, по словам Илона Маска, уже выздоровел.