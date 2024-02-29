Honor представила технологію керування автомобілем одним лиш поглядом (відео)

Поки за допомогою програми можна виконувати лише чотири дії. Але для початку технологію повинні погодити виробники автомобілів.

Related video

Китайська компанія Honor у неділю продемонструвала технологію, яка дозволяє користувачеві керувати автомобілем поглядом за допомогою смартфона Honor Magic 6 Pro. Про це повідомляє видання CNBC.

Компанія показала технологію на виставці Mobile World Congress (MWC 2024) у Барселоні, Іспанія, за допомогою щойно представленого для світового ринку смартфона Magic 6 Pro. У рамках пресконференції Honor продемонструвала відстеження очей у смартфоні. Телефон використовує селфі-камери та штучний інтелект, щоб відстежувати, куди на екрані дивляться очі.

Одна демонстрація включала застосунок для керування автомобілем. Програма мала чотири команди: запуск двигуна, зупинка двигуна, рух назад та вперед. Нема жодної інформації про те, чи ця функція дійсно буде запущена виробниками автомобілів.

Як повідомляє видання Forbes Africa, відстеження очей реєструє погляд принаймні 1,8 секунди, а після того потрібно ще 1,8 секунди, щоб команда спрацювала. Часом на кнопку доводиться дивитися довше 1,8 секунди, але здебільшого це працювало.

Сайт Tom`s Guide відзначає, що штучний інтелект залучений, щоб допомогти підвищити точність та гарантувати обробку погляду в будь-який момент часу. Для керування автомобілем використовувався спеціальний додаток із розділенням дисплея на чотири окремі квадранти, кожен з яких відповідає окремій команді. Вони включали вмикання та вимикання двигуна та вказівку автомобілю рухатися вперед або назад на кілька метрів.

Однією з функцій, яка з’явиться в Honor Magic 6 Pro за кордоном, є можливість відкривати програму лише поглядом на свій телефон. Коли сповіщення з’являється у верхній частині екрана, користувач може просто дивитися на нього, а технологія стеження за очима відкриє відповідну програму.

На MWC Honor також продемонструвала концептуальний чатбот, створений на базі штучного інтелекту Llama2 від Meta, великої мовної моделі, яку розробники можуть використовувати для створення застосунків ШІ.

Керування речами силою думки ще більш ефектне. Нагадаємо, це може робити перший пацієнт Neuralink з чипом у мозку, який, за словами Ілона Маска, вже одужав.