Масштабный сбой: популярный новостной агрегатор Ukr.net перестал работать (фото)

Воспользоваться сервисами почты или просмотреть ленту новостей не удается даже с помощью VPN. Фокус уже обратился за эксклюзивным комментарием к руководству Ukr.net.

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7 марта украинцы не смогли воспользоваться привычными сервисами на портале-агрегаторе новостей Ukr.net. Сайт агрегатора не загружается, нет возможности воспользоваться сервисами почты или посмотреть прогноз погоды. На момент публикации статьи сайт Ukr.net не функционировал.

Первая информация о сбое на агрегатор новостей появилась в сети в 9:15 — об этом написали на портале "Информатор". При попытке загрузить главную страницу в браузере появляется сообщение "Нет связи с сайтом. Проверьте, нет ли описки в имени хоста www.ukr.net."

Сбой Ukr.net — первая страница Фото: Скриншот

Популярный новостной агрегатор не функционирует даже, если включить VPN. Фокус уже обратился за эксклюзивным комментарием к руководству Ukr.net.

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Сбой Ukr.net — что известно

Отметим, в сервисе сохранения архивных копий web.archive можно увидеть, что первая страница агрегатора определенное время загружалась. Последнее обновление вроде бы появилось в 9:23. Однако при попытке перейти по ссылке на новость выдается ошибка.

Сбой Ukr.net — архивная копия Фото: Скриншот

В сети можно отыскать информацию о домене Ukr.net. Указывается, что его зарегистрировали в 1999 году у компании-регистратора Networksolutions. Последнее обновление о существовании домена — от 7 марта в 07:47:33.

Сбой Ukr.net — кто регитратор домена Фото: Скриншот

Отметим, 28 декабря пользователи заметили проблемы в работе соцсети Telegram. В частности, не было возможности получать новые сообщения и получать информацию из новостных каналов. 9 и 20 января временно не работал Monobank — руководство компании жаловалось на атаку хакеров.

Напоминаем, 5 марта в мире произошел сбой в работе Facebook и Instagram. За несколько часов работа возобновилась, при этом представители компании Meta сообщили, что были технические проблемы. При этом владелец соцсети Telegram Павел Дуров отметил, что его сервис надежнее, потому что сбоя в работе не было.

Накануне стало известно об атаке террористов-хуситов на кабели Интернет в Красном море: они их перебили и почти прервали трафик между Азией и Африкой. 22 февраля военный эксперт предупреждал, что перед миром может возникнуть новая угроза: злоумышленники, например, Кремль или террористы, могут начать перебивать оптоволоконные кабели, которые соединяют континенты.