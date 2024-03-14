Норвегия испытала управление роем дронов с БМП CV90: какую они получили задачу (фото)

В бронемашине был оборудован командный пункт для управления стаей дронов. Система обменивалась данными с другими боевыми частями.

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Во время недавних учений НАТО Steadfast Defender 24 норвежские и шведские специалисты провели уникальный эксперимент по коррекции артиллерийского огня путем получения информации от нескольких беспилотников, впервые управляемых из шведской боевой машины CV90. Об этом сообщает сайт Defense Mirror

Задача роев беспилотников заключается в том, чтобы обнаружить позицию и действия противника и передать информацию на артиллерийские позиции, которые готовы к огню. Информация передается на центральную команду беспилотника, который использует программное обеспечение для определения характера угрозы и направляет на нее артиллерийский огонь.

Как отмечает сайт Forsvarets Forum, "мозг", стоящий за операцией, которая управляет дронами, — это система под названием Valkyrie. Управление системой осуществляется из боевого отделения бронетранспортера CV90. Там, где обычно просто сидит пехота, теперь есть экраны и средства связи.

Пункт управления системой Valkyrie Фото: Forsvarets Forum

Сами дроны получили название Flamingo и являются второй версией этого конкретного типа дронов. Беспилотники имеют дневную камеру, тепловизионную камеру и датчик движения, который может улавливать движущиеся цели на земле. Стая дронов дроны могут контролировать определенную точку или сканировать путь. Научно-исследовательский институт вооруженных сил Дании (FFI) несколько лет работал над разработкой системы.

Дрон Фламинго Фото: Forsvarets Forum

"Беспилотники, которые мы используем сегодня, имеют камеры с электрооптическими и тепловыми датчиками. Это означает, что камера чувствительна к теплу и может видеть в темноте", — говорит подполковник Миккель Горсетбаккк.

Миккель Горсетбакк является руководителем проекта "Боевое подразделение завтрашнего дня" и руководителем боевой лаборатории, одного из отделов развития технологий Военной академии Норвегии.

Норвежский институт оборонных исследований работает над разработкой новых датчиков и новых беспилотников, которые могут выполнять различные задачи.

САУ Archer, с которыми взаимодействовали дроны Фото: Forsvarets Forum

"Мы хотим иметь возможность использовать смесь различных дронов в группе, управляемых одной системой с одной тележки оператора", — сказал Миккель Горсетбакк.

В группу беспилотников входят не только БПЛА, но и беспилотные наземные транспортные средства, которые также будут передавать целевые данные центральному командованию беспилотников. Благодаря цифровой передаче от роев беспилотников или других датчиков процесс уведомления операторов артиллерийской системы намного быстрее и точнее, чем процесс, человеческой активности. Проект Tomorrow's Combat Unit должен предоставить норвежской армии оперативные возможности автономных систем и искусственного интеллекта не позднее 2028 года.

Напоминаем, в начале февраля стало известно, что представители Украины обсудили со шведским Агентством оборонных материалов вопрос о сроках и условиях приобретения бронированных боевых машин CV90. Ранее была создана коалиция CV90, в которую, кроме Швеции, вошла Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Участники переговоров обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте. В январе 2024 года Агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение от правительства на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку CV90.