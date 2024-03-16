Умеет слушать и рассказывать анекдоты: в Германии выпустили роботов-внуков для пенсионеров

Робот небольшой ростом, умеет устанавливать зрительный контакт и по выражению лица распознавать эмоции человека. Модели уже тестируют в нескольких домах престарелых.

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В Германии начали выпускать роботов-внуков для домов престарелых. Первые модели уже проходят испытания. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Так, проверку уже прошла роботизированная "внучка" по имени Эмма. Ее рост 70 см и разработала ее компания из Мюнхена Navel Robotics, которая выпускает роботов для домов престарелых.

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"Эмма может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек", — рассказывает основатель компании Клод Туссен.

Сейчас роботы Navel Robotics проходят тестирование сразу в нескольких домах престарелых. Робот много разговаривает, что напоминает жителям приютов о тех временах, когда их дети были маленькими.

Мозг такого робота основывается на искусственном интеллекте: он может, например, рассказывать анекдоты, слушать истории из жизни жителей и задавать вопросы.

"Удивительно, насколько открыты и интересны жители в отношении Эммы. Она милая и очень хорошо реагирует на людей. Часто люди хотят погладить ее по головке", — говорит директор дома престарелых Ванесса Мюнценмайер.

После завершения испытаний Navel Robotics собираются запустить таких роботов в серийное производство. Разработчики намерены продавать их парами и стоить они будут 48 тысяч евро.

Напомним, что в межзвездном пространстве взбунтовался компьютер "Вояджер-1". Аппарат "Вояджер-1" сейчас находится на расстоянии 24 млрд км от Земли, а это значит, что решение любых технических проблем может быть непростой задачей.