Вміє слухати і розповідати анекдоти: в Німеччині випустили роботів-онуків для пенсіонерів

Робот невеликий на зріст, вміє встановлювати зоровий контакт і за виразом обличчя розпізнавати емоції людини. Моделі вже тестують у кількох будинках для людей похилого віку.

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У Німеччині почали випускати роботів-онуків для будинків для людей похилого віку. Перші моделі вже проходять випробування. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Так, перевірку вже пройшла роботизована "онучка" на ім'я Емма. Її зріст 70 см і розробила її компанія з Мюнхена Navel Robotics, яка випускає роботів для будинків для людей похилого віку.

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"Емма може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина", — розповідає засновник компанії Клод Туссен.

Зараз роботи Navel Robotics проходять тестування одразу в кількох будинках для людей похилого віку. Робот багато розмовляє, що нагадує жителям притулків про ті часи, коли їхні діти були малими.

Мозок такого робота ґрунтується на штучному інтелекті: він може, наприклад, розповідати анекдоти, слухати історії з життя мешканців та ставити запитання.

"Дивно, наскільки відкриті та цікаві жителі щодо Емми. Вона мила і дуже добре реагує на людей. Часто люди хочуть погладити її по голівці", — каже директор будинку для людей похилого віку Ванесса Мюнценмайєр.

Після завершення випробувань Navel Robotics збираються запустити таких роботів у серійне виробництво. Розробники мають намір продавати їх парами і коштиватимуть вони 48 тисяч євро.

Нагадаємо, що у міжзоряному просторі збунтувався комп'ютер "Вояджер-1". Апарат "Вояджер-1" зараз перебуває на відстані 24 млрд км від Землі, а це означає, що вирішення будь-яких технічних проблем може бути непростим завданням.