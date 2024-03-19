В РФ разработали щит, защищающий бронетехнику от FPV-дронов, — ISW

Система К-1000 глушит дроны на частотах 800 и 900 МГц. Планируется разработка аналогичных систем, которые бы работали в трех-четырех диапазонах.

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Российские государственные СМИ сообщили, что компания "Кайсант" разработала систему защиты российской бронетехники от FPV-дронов. Представитель компании заявил, что глушилка для дронов купольного типа предназначена для установки на транспортные средства и весит два килограмма. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 18 марта.

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Отмечается, что система К-1000 глушит дроны на частотах 800 и 900 МГц, и научно-производственное объединение (НПО) "Кайсант" планирует разработать аналогичные системы, которые бы работали в трех-четырех диапазонах (еще 2400 и 5800 МГц). Сообщается, что "Кайсант" начал производство этих систем и получил заказы от правительства Москвы. Сейчас ведутся переговоры о массовых поставках этих систем на передовую.

Напомним, что Украина вновь может использовать семитонные дроны для ударов по российским объектам. Дроны Ту-143 превосходят аналоги Shahed.

Также сообщалось, что украинский FPV-дрон "Бандерик-Стричка" тянет провод от оператора. Системе РЭБ сложнее подавить дрон с кабелем: всегда передает качественное изображение.

По информации Минцифры, украинский защитник собирает дроны с украинским умным протезом руки. Ранение он получил на Донецком направлении. Бионическая рука позволяет работать с паяльником и выполнять ряд других точных движений.