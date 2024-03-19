Закупили на $99 млн: дроны вошли в топ 10 импорта Украины и почти догнали телефоны

В январе украинцы закупили беспилотников почти на такую же сумму, как и мобильных телефонов, дроны стали одной из крупнейших статей импорта. Однако страна, где они закупаются, не слишком поддерживает Украину.

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В январе 2024 года Украина в финансовом эквиваленте завезла почти столько же дронов, сколько и мобильных телефонов. Об этом сообщает неправительственная организация "Центр экономической стратегии" на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным организации, за первый месяц года было импортировано дронов на 99 миллионов долларов — это 2% всего, что было ввезено в Украину. Таким образом, в начале года беспилотники попали в топ 10 импортируемых товаров. При этом 98% стоимости ввезенных дронов приходилось на Китай.

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В то же время телефонов завезли на 114 миллиона, это составляет 2,2% импорта. Около 70% импорта телефонов также поступило из Китая. В общем ввоз товаров из Китая вырос, и составляет 21,4% по сравнению с 16% в прошлом году. Импорт из Евросоюза упал и сейчас составляет менее половины (47,8%). За 2023 год импорт БПЛА в Украину составил 441 млн долларов, что составляло 0,7% общей суммы.

Основные статьи и источники импорта в Украину, ЦЭС Фото: Facebook

Другая статистика начала 2024 года свидетельствует о росте количества дронов в ВСУ. Ранее сообщалось, что использование дронов-камикадзе на фронте вдвое более интенсивное в марте, чем в январе, а Украина опережает Россию по этому показателю. Больше всего россияне отстают в уничтожении беспилотниками военной техники. Также в марте ВС РФ потеряли преимущество в ночных дронах. Причиной может быть нехватка квалифицированного персонала или самих дронов.

Также украинское правительство в марте выделило дополнительные средства на БПЛА. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о направлении дополнительных 5 миллиардов гривен на закупку дронов, необходимых для Вооруженных сил Украины. Глава правительства заверил, что каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет направляться на усиление обороноспособности Украины.

Военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" предсказывает дальнейшее увеличение количества дронов на фронте и изменение из-за этого характера боевых действий. По его словам ранее в этом месяце, через полгода-год обе стороны начнут производить достаточно дронов, чтобы уничтожить каждого на поле боя. Тогда вся пехота будет прятаться в укрытиях, а боевые действия преимущественно будут вести беспилотные системы.