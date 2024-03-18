Правительство выделило дополнительные миллиарды на дроны, — премьер Шмигаль

Как уверяет глава Кабмина, каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет направляться на усиление обороноспособности Украины.

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Кабинет Министров выделил дополнительные 5 миллиардов гривен для нужд Сил безопасности и обороны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в официальном телеграмм-канале в понедельник, 18 марта.

"Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", — написал глава правительства.

И добавил, что будем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором.

Напомним, в декабре на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украина произведет 1 миллион дронов в 2024 году.

"Я положительно отношусь к производству дронов. Должна быть и структура по управлению дронов. У меня была сейчас Ставка, один из ключевых вопросов — производство дронов и поставок. Миллион дронов в следующем году мы произведем", — сказал Зеленский.

Позже в Кабмине уточнили, что президент имел в виду только FPV-дроны. Так что если учесть беспилотники других типов, то их количество будет еще больше.

Уже в начале марта этого года в Кабмине спрогнозировали, что в 2024 году Украина может произвести до 2 миллионов БПЛА разных типов. Соответствующие мощности сейчас увеличиваются, но потребности ВСУ тоже растут, сообщила 5 марта заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

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Превосходят клоны Shahed: удары ВСУ семитонными дронами возвращаются, — Forbes (фото)

Напомним, что эксперт оценил конструкцию дрона "Лютий".

Также сообщалось о том, как атаки на российские НПЗ отразятся на ситуации на фронте.