Закупили на $99 млн: дрони увійшли у топ 10 імпорту України та майже наздогнали телефони

У січні українці закупили безпілотників майже на таку ж суму, як і мобільних телефонів, дрони стали однією з найбільших статей імпорту. Проте країна, де вони закуповуються, не надто підтримує Україну.

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У січні 2024 року Україна у фінансовому еквіваленті завезла майже стільки ж дронів, скільки й мобільних телефонів. Про це повідомляє неурядова організація "Центр економічної стратегії" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними організації, за перший місяць року було імпортовано дронів на 99 мільйонів доларів — це 2% усього, що було ввезено в Україну. Так, на початку року безпілотники потрапили у топ 10 імпортованих товарів. При цьому 98% вартості ввезених дронів приходилося на Китай.

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В той самий час телефонів завезли на 114 мільйони, це становить 2,2% імпорту. Приблизно 70% імпорту телефонів також надійшло з Китаю. Загалом ввезення товарів з Китаю зросло, та становить 21,4%, порівняно із 16% минулого року. Імпорт з Євросоюзу впав і наразі становить менше половини (47,8%). За 2023 рік імпорт БПЛА в Україну становив 441 млн доларів, що складало 0,7% загальної суми.

Основні Статті та джерела імпорта в Україну, ЦЕС Фото: Facebook

Інша статистика початку 2024 року свідчить про зростання кількості дронів у ЗСУ. Раніше повідомлялося, що використання дронів-камікадзе на фронті удвічі більш інтенсивне в березні, ніж в січні, а Україна випереджає Росію за цим показником. Найбільше росіяни відстають у знищенні безпілотниками військової техніки. Також у березні ЗС РФ втратили перевагу у нічних дронах. Причиною може бути нестача кваліфікованого персоналу або самих дронів.

Також український уряд у березні виділив додаткові кошти на БПЛА. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про спрямування додаткових 5 мільярдів гривень на закупівлю дронів, необхідних для Збройних сил України. Очільник уряду запевнив, що кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, спрямовуватиметься на посилення обороноздатності України.

Військовий та експерт з радіозв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пророкує подальше збільшення кількості дронів на фронті та зміну через це характеру бойових дій. За його словами раніше цього місяця, через пів року–рік обидві сторони почнуть виробляти достатньо дронів, щоб знищити кожного на полі бою. Тоді вся піхота ховатиметься в укриттях, а бойові дії переважно вестимуть безпілотні системи.