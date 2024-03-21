Для окончания войны на условиях Украины: Австралия присоединилась к "коалиции дронов" для ВСУ

О решении страны присоединиться к поставкам украинской армии беспилотников заявил австралийский министр обороны Ричард Марлес. Такое решение он назвал "важной возможностью" продолжать делать свой вклад в усилия Киева "сохранить курс".

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На совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил о присоединении Австралии к"коалиции дронов" Украины. Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия", — заявил министр.

Марлес также отметил, что такое решение позволит Австралии активно помогать Украине завершить войну с Российской Федерацией на собственных условиях.

"Это действительно важная возможность для нас продолжать делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях", — говорится в сообщении.

Напомним, еще 11 января Латвия взяла на себя роль лидера в "коалиции дронов" для того, чтобы предоставить Украине военную помощь для борьбы с российскими оккупантами.

Позже министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна достигла прогресса в формировании коалиции, в которую входят почти 20 стран с целью поставки украинским военным "тысячи" новых БПЛА.

Кроме того, 8 марта в Канаде объявили о присоединении к коалиции контактной группы по вопросам обороны Украины в области беспилотных летательных аппаратов.