Быстрая зарядка из компьютерного блока питания: как можно сделать самостоятельно

Зарядная станция для телефонов и павербанков собственными руками: инструкция для любителей.

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Создать зарядную станцию для домашней электроники можно самостоятельно — это сэкономит деньги, а также подарит вторую жизнь старому блоку питания от ПК. Инструкцию на своем YouTube-канале разместил украинский блогер Саша Тернопольский.

По словам блогера, вам понадобится блок питания (БП) от компьютера на 400 Ватт. О том, как выбрать БП и определить напряжение он рассказал в отдельном видео, отметив, что не следует путать мощность (400 Ватт) с потреблением, потому что потребление электроэнергии зависит от того, сколько устройств вы подключите.

Также понадобится зарядное устройство для автомобильного прикуривателя с четырьмя портами USB и Type-C. С блока питания надо снять часть корпуса, просверлить в нем отверстие, чтобы разместить прикуриватель внутри, предварительно припаяв два провода. Прикуриватель будет служить быстрой зарядкой, если она необходима.

Другие гаджеты можно заряжать, подключив кабели к отверстиям самого БП. Заряжаться они будут медленно, ведь напряжение составит 5 Вольт, 12 Вольт и 24 Вольта. Например, четыре смартфона, подключенные к БП, потребляют около 32 Ватт.

Во время зарядки одного смартфона напряжение имеет показатель в 5 Вольт — это свойственно обычной, не быстрой, зарядке.

Когда блогер подключил четыре павербанка, то они также потребляли вместе 30 Ватт.

Как можно сделать универсальное зарядное устройство из компьютерного блока питания

С БП надо снять крышку, которая крепится четырьмя болтами, почистить плату с помощью пылесоса, если устройство старое, снять стяжки с проводов, рассортировать их по цветам и обрезать. Серый, фиолетовый провода можно откусить, оставить один оранжевый. В корпусе блогер просверлил четыре разъема для крепления разъемов со специальными защелками, — клеммники ваго, — для подключения дополнительных проводов, чтобы можно было подключить дополнительные девайсы. Каждый блок с весо он подключил соответственно к синему, желтому, черному и красному проводам БП.

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К внешней стороне корпуса блогер приклеил USB-разветвитель и запитал на плате, припаяв к проводу 5 Вольт, а к крышке с кулером он подцепил холдер для аккумуляторов 18650, который подключил к дополнительной плате с индикатором зарядки. Провода, черный и красный, 5 Вольт Саша припаял к плате с индикатором, еще два таких же провода — к холдеру для аккумуляторов. К кулеру подключил провода 5 Вольт, чтобы он работал не очень мощно и не гудел.

Дополнительно к проводам 24 Вольт, синий и желтый провода, было подключено светодиодную ленту, чтобы зарядное устройство было видно в темноте.

Все остальные провода блогер обрезал и удалил из блока питания.

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