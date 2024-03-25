Швидка зарядка з комп'ютерного блоку живлення: як можна зробити самотужки

Зарядна станція для телефонів та повербанків власними руками: інструкція для аматорів.

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Створити зарядну станцію для домашної електроніки можна самотужки — це заощадить гроші, а також подарує друге життя старому блоку живлення від ПК. Інструкцію на своєму YouTube-каналі розмістив українскький блогер Саша Тернопільський.

За словами блогера, вам знадобиться блок живлення (БЖ) від комп'ютера на 400 Ват. Про те, як обрати БЖ та визначити напругу він розповів в окремому відео, зазначивши, що не слід плутати потужність (400 Ват) зі споживанням, тому що споживання електроенергії залежить від того, скільки пристроїв ви підключите.

Також зандобиться зарядний пристрій для автомобільного прикурювача з чотирма портами USB та Type-C. З блоку живлення треба зняти частину корпусу, просверлити у ньому отвір, щоб розмістити прикурювач всередині, заздалегідь припаявши два дроти. Прикурювач слугуатиме швидкою зарядкою, якщо вона необхідна.

Інші гаджети можна заряджати, підключивши кабелі до отворів самого БЖ. Заряджатися вони будуть повільно, адже напруга становитиме 5 Вольт, 12 Вольт та 24 Вольти. Наприклад, чотири смартфони, підключені до БЖ, споживають приблизно 32 Ват.

Під час заряджання одного смартфона напруга має показник у 5 Вольт — це властиво звичайній, не швидкій, зарядці.

Коли блогер підключив чотири повербанки, то вони також споживали разом 30 Ват.

Як можна зробити універсальний зарядний пристрій з комп'ютерного блоку живлення

З БЖ треба зняти кришку, яка кріпиться чотрирма болтами, почистити плату за допомогою пилососа, якщо пристрій старий, зняти стяжки з дротів, посортувати їх за кольорами та обрізати. Сірий, фіолетовий дроти можна відкусити, залишити один помаранчевий. В корпусі блогер просверлив чотири роз'єми для кріплення роз'ємів зі спеціальними защіпками, — клемники ваго, — для під'єднання додаткових дротів, щоб можна будо підключити додаткові девайси. Кожен блок із ваго він під'єднав відповідно до синього, жовтого, чорного та червоного дротів БЖ.

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До зовнішнього боку корпуса блогер приклеїв USB-розгалуджувач та заживив на платі, припаявши до дроту 5 Вольт, а до кришки із кулером він підчепив холдер для акумуляторів 18650, який під'єднав до додаткової плати із індикатором зарядки. Дроти, чорний та червоний, 5 Вольт Сашко припаяв до плати з індикатором, ще два такі самі дроти — до холдера для акумуляторів. До кулера під'єднав дроти 5 Вольт, щоб він працював не дуже потужно й не гудів.

Додатково до дротів 24 Вольт, синій та жовтий дроти, було під'єднано світлодіодну стрічку, щоб зарядний пристрій було видно у темряві.

Всі інші дроти блогер обрізав та видалив з блоку живлення.

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