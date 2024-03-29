Япония спешит на помощь: Nikon хочет продать Китаю оборудование для печати чипов

Японская компания пытается конкурировать с голландской ASML, а потому ищет клиентов в Китае. Ими станут производители электромобилей, нуждающиеся в 28-нм процессорах.

Related video

В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке литографии, где доминирует голландская компания ASML, японская Nikon организовала поставки литографического оборудование ведущим производителям электромобилей в Китае, передает DigiTimes.

Поскольку индустрия электромобилей в Китае набирает обороты, Nikon ожидает резкого роста спроса на чипы. Компания намерена извлечь выгоду из этого растущего рынка, о чем свидетельствуют недавние поставки литографического оборудования ведущим китайским брендам электрокаров.

По словам представителей Nikon, компания планирует сосредоточиться на китайском рынке в 2024 году и отдать приоритет выпуску двух типов литографических машин. Одна из них, получившая название NSR-2205iL1, является первой за последние годы литографической машиной Nikon, способной травить пластины SiC. Но в целом, это далеко не первая машина для литографии SiC от Nikon — подобные продукты были доступны 30 лет назад. И вот, спустя три десятилетия, они вновь представлены на рынке полупроводников из карбида кремния.

Литографическая машина NSR-2205iL1 Фото: Nikon

В настоящее время японская фирма поставляет литографическое оборудование ведущим брендам электрокаров в Китае. Быстрое их развитие стимулировало спрос на процессоры, изготовленные по 28-нм техпроцессу. Известно, что некоторые производители электромобилей из КНР уже разместили заказы на литографические машины, работающие по 28-нм техпроцессу.

Хотя 28-нанометровые чипы нельзя назвать передовыми, все же Nikon предвидит, что рынок полупроводников Китая в следующем десятилетии переживут взрывной рост.

Важно

США нанесли Китаю новый удар, чтобы сорвать производство чипов: Си Цзиньпин отреагировал

Когда-то компания Nikon была гигантом мировой индустрии оптики и электроники, но на фоне сдвигов в глобальной экономике, фокус компании Nikon сместился с литографических машин на производство фотоаппаратов. Несмотря на новаторские усилия, такие как разработка прототипа машины для литографии EUV в 2007 году, Nikon изо всех сил пыталась сохранить долю рынка в условиях жесткой конкуренции со стороны ASML.

Ранее мы писали, что США выбирают производителей чипов из Китая, с которыми нельзя торговать. США ограничивают технологические достижения Пекина из соображений нацбезопасности. Но американским компаниям сложно определить, какие заводы в Китае производят передовые чипы, а какие — нет.