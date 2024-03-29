Японія поспішає на допомогу: Nikon хоче продати Китаю обладнання для друку чипів

Японська компанія намагається конкурувати з голландською ASML, а тому шукає клієнтів у Китаї. Ними стануть виробники електромобілів, які потребують 28-нм процесорів.

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В умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку літографії, де домінує голландська компанія ASML, японська Nikon організувала постачання літографічного обладнання провідним виробникам електромобілів у Китаї, передає DigiTimes.

Оскільки індустрія електромобілів у Китаї набирає обертів, Nikon очікує різкого зростання попиту на чипи. Компанія має намір отримати вигоду з цього зростаючого ринку, про що свідчать нещодавні поставки літографічного обладнання провідним китайським брендам електрокарів.

За словами представників Nikon, компанія планує зосередитися на китайському ринку в 2024 році й віддати пріоритет випуску двох типів літографічних машин. Одна з них, що отримала назву NSR-2205iL1, є першою за останні роки літографічною машиною Nikon, здатною труїти пластини SiC. Але загалом, це далеко не перша машина для літографії SiC від Nikon — подібні продукти були доступні 30 років тому. І ось, через три десятиліття, вони знову представлені на ринку напівпровідників з карбіду кремнію.

Літографічна машина NSR-2205iL1 Фото: Nikon

Нині японська фірма постачає літографічне обладнання провідним брендам електрокарів у Китаї. Швидкий їхній розвиток стимулював попит на процесори, виготовлені за 28-нм техпроцесом. Відомо, що деякі виробники електромобілів з КНР вже розмістили замовлення на літографічні машини, що працюють за 28-нм техпроцесом.

Хоча 28-нанометрові чипи не можна назвати передовими, все ж Nikon передбачає, що ринок напівпровідників Китаю в наступному десятилітті переживе вибухове зростання.

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Колись компанія Nikon була гігантом світової індустрії оптики та електроніки, але на тлі зрушень у глобальній економіці, фокус компанії Nikon змістився з літографічних машин на виробництво фотоапаратів. Незважаючи на новаторські зусилля, як-от розробка прототипу машини для літографії EUV у 2007 році, Nikon щосили намагалася зберегти частку ринку в умовах жорсткої конкуренції з боку ASML.

Раніше ми писали, що США обирають виробників чипів з Китаю, з якими не можна торгувати. США обмежують технологічні досягнення Пекіна з міркувань нацбезпеки. Але американським компаніям складно визначити, які заводи в Китаї виробляють передові чипи, а які — ні.