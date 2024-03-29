Ударные дроны-"призраки" MQ-28 будут выпускаться массово: какие страны их получат

Boeing сообщила, что БПЛА Ghost Bat является первым боевым самолетом, спроектированным и разработанным в Австралии за последние 50 лет.

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Boeing сообщила о начале строительства нового завода в Австралии, на котором будут производиться боевые дроны MQ-28 Ghost Bat, пишет Flying mag.

Ожидается, что производственное предприятие площадью почти 29,5 тыс. квадратных метров, расположенное в Тувумбе, (Квинсленд), будет введено в эксплуатацию в течение трех лет. По данным Boeing, новый объект будет включать в себя производство композитов из углеродного волокна, современную роботизированную сборку основных компонентов, а также возможности окончательной сборки и тестирования.

Boeing Australia инвестирует в этот инновационный беспилотный самолет с тем, чтобы клиенты могли получить его в сроки, которые их удовлетворят. MQ-28 предназначен для преобразования воздушного боя и вооружения воздушного флота Австралии и союзников.

Беспилотник MQ-28 длиной 11,5 метров находится в разработке для Королевских ВВС Австралии (RAAF) с 2019 года и считается основой системы объединения воздушных сил. По словам представителей компании Boeing, дрон MQ-28 — первый военный боевой самолет, спроектированный и разработанный в Австралии за более чем 50 лет.

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В 2022 году официальные лица RAAF обнародовали новое название БПЛА, которое явно намекает на его основную миссию — Ghost Bat (Ghost Bat — летучая мышь-призрак — ред.). Дрон будет использовать сложные мультиспектральные датчики для обнаружения, слежения и атаки цели, находящейся как в воздухе, так и на земле. Отмечается, что беспилотники этого типа смогут работать в составе роя, чтобы сбить с толку противников.

Ранее мы сообщали, что армия США испытает "умный" дрон Boeing Ghost Bat. Беспилотник может летать самостоятельно и работать в паре с истребителями, чтобы вести разведку или уничтожать технику противника.

Также писали, что в Крыму создали компьютер для российских дронов и использовали китайский чип Allwinner. По задумке разработчиков, устройство Grape Pi 1 будет отвечать за работу компьютерного зрения беспилотных систем. С его помощью боевые дроны ВС РФ могут обходить средства РЭБ и точнее наносить удары.