Ударні дрони-"привиди" MQ-28 випускатимуть масово: які країни їх отримають

Boeing повідомила, що БПЛА Ghost Bat є першим бойовим літаком, спроектованим і розробленим в Австралії за останні 50 років.

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Boeing повідомила про початок будівництва нового заводу в Австралії, на якому вироблятимуть бойові дрони MQ-28 Ghost Bat, пише Flying mag.

Очікується, що виробниче підприємство площею майже 29,5 тис. квадратних метрів, розташоване в Тувумбі, (Квінсленд), буде введено в експлуатацію протягом трьох років. За даними Boeing, новий об'єкт міститиме виробництво композитів із вуглецевого волокна, сучасну роботизовану збірку основних компонентів, а також можливості остаточного складання і тестування.

Boeing Australia інвестує в цей інноваційний безпілотний літак для того, щоб клієнти могли отримати його в терміни, які їх задовольнять. MQ-28 призначений для перетворення повітряного бою та озброєння повітряного флоту Австралії та союзників.

Безпілотник MQ-28 завдовжки 11,5 метрів перебуває в розробці для Королівських ВПС Австралії (RAAF) з 2019 року і вважається основою системи об'єднання повітряних сил. За словами представників компанії Boeing, дрон MQ-28 — перший військовий бойовий літак, спроектований і розроблений в Австралії за понад 50 років.

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У 2022 році офіційні особи RAAF оприлюднили нову назву БПЛА, яка явно натякає на його основну місію — Ghost Bat (Ghost Bat — кажан-привид — ред.). Дрон використовуватиме складні мультиспектральні датчики для виявлення, стеження й атаки цілі, що перебуває як у повітрі, так і на землі. Зазначається, що безпілотники цього типу зможуть працювати в складі рою, щоб збити з пантелику супротивників.

Раніше ми повідомляли, що армія США випробує "розумний" дрон Boeing Ghost Bat. Безпілотник може літати самостійно і працювати в парі з винищувачами, щоб вести розвідку або знищувати техніку противника.

Також писали, що в Криму створили комп'ютер для російських дронів і використовували китайський чип Allwinner. За задумом розробників, пристрій Grape Pi 1 відповідатиме за роботу комп'ютерного зору безпілотних систем. З його допомогою бойові дрони ЗС РФ можуть обходити засоби РЕБ і точніше завдавати ударів.