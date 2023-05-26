Армія США вперше випробує "розумний" дрон Boeing Ghost Bat: що про нього відомо (відео)

Безпілотник може літати самостійно і працювати в парі зі винищувачами, щоб вести розвідку або знищувати техніку супротивника.

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Новий військовий безпілотник MQ-28 Ghost Bat від Boeing з'явився поряд із базою Військово-повітряних сил США у штаті Іллінойс. Про це пише видання Breaking Defence, посилаючись на компанію Boeing.

Спочатку MQ-28 Ghost Bat розроблено для Королівських ВПС Австралії, проте у вересні американські військові заявили, що планують випробувати його для власних потреб. Тепер безпілотник доставили на об'єкт Phantom Works компанії Boeing тут, неподалік Сент-Луїса, який примикає до бази ВПС США "Скотт".

ЗМІ припускає, що військові почали випробування Ghost Bat або приступлять до них найближчим часом. Крістл Карр, директор Boeing з автономних платформ для спільної роботи, визнала, що безпілотник прибув для випробувань, але не сказала, коли і ким вони мають проводитися. Як додав віце-президент і генеральний менеджер групи Boeing Phantom Works Піт Кунц, поставки MQ-28 залежать від того, чи будуть апарати відповідати вимогам армії США, які поки що не опубліковані.

"У нас поки немає розуміння, до чого вони ведуть", — наголосив він.

MQ-28 Ghost Bat, спроектована та розроблена в Австралії, є рідкісним випадком, коли американська компанія розробляє технології за кордоном, а потім експортує їх на батьківщину. Як пишуть творці на своєму сайті, безпілотник має штучний інтелект для автономного польоту і роботи в парі з пілотованими літаками. Він має довжину 11,5 метрів і може пролетіти понад 3700 км.

ВПС США зацікавилися Ghost Bat, бажаючи вивчити можливість взаємодії дронів і винищувачів у бою. Американська армія планує створити флот із 1000 таких безпілотників, щоб збільшити кількість літальних апаратів за доступною ціною. БПЛА повинні вести розвідку, завдавати ударів ракетами або придушувати супротивника засобами радіоелектронної боротьби.

Якщо випробування Ghost Bat пройдуть успішно, Boeing можуть з'явитися конкуренти. Минулого тижня глава відділу закупівель ВПС заявив, що претендувати на створення флоту БПЛА можуть до 30 постачальників.

Минулого року у Китаї представили новий винищувач-безпілотник, який назвали копією Ghost Bat. За словами розробника, Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, дрон отримає багато камер та систем для постійного відстеження цілей.