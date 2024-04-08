Создана батарея, работающая без анодов и графита: сможет выдержать 1000 циклов

Твердотельный аккумулятор имеет трехмерную керамическую структуру, которая повысила его энергоемкость и безопасность.

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Компания ION Storage Systems (США) создала батарею с уникальным дизайном, имеющую трехмерную керамическую структуру без анодов, благодаря чему ей не требуются в составе графит и различные металлы, пишет Тhe Сooldown.

Детали конструкции аккумулятора компания не раскрывает, однако известно, что ее структура трехмерна, а основным материалом является керамика. Устройство выдержало 125 циклов зарядки/разрядки с коэффициентом снижения производительности менее 5%. Батарею, после завершения ее жизненного цикла, можно будет утилизировать безо всяких проблем.

Сегодня спрос на твердотельные батареи повышается, так как аккумуляторы активно используются в работе электромобилей, и производители пытаются избежать риска возгорания батарей. Считается, что батареи с твердым электролитом имеют более высокий потенциал хранения энергии и что они более безопасные, по сравнению, например, с литий-ионными, где ионы проходят между анодом и катодом через электролит. В новой батарее вовсе не используется анод — электрод, на котором происходит окисление, то есть отдача электронов.

Структура батареи от ION Storage Systems Фото: ION Storage Systems

ION Storage Systems заявляет, что готова масштабировать производство своих батарей нового типа, так как ее эксперты работают с различными правительственными учреждениями, чтобы проверить устройства в очень сложных условиях. Следующая цель, которую перед собой ставят разработчики, — 1000 циклов зарядки/разрядки со стабильной производительностью.

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Известно, что компания ION Storage Systems активно сотрудничает с Министерством обороны США, так как военные заинтересованы в применении таких твердотельных батарей для электромобилей, хранения накопленной электроэнергии, работы электроники и даже аэрокосмической техники в будущем.

Ранее мы писали о том, что песчаная батарея может питать целый город в течение месяца. Такая батарея сможет хранить до 100 МВт тепловой энергии и обеспечивать 1 МВт тепловой мощности. Для финского города Порнайнена это будет означать целую неделю теплоснабжения зимой и почти месяц летом.