Створено батарею, що працює без анодів та графіту: зможе витримати 1000 циклів

Твердотільний акумулятор має тривимірну керамічну структуру, яка підвищила його енергоємність і безпеку.

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Компанія ION Storage Systems (США) створила батарею з унікальним дизайном, що має тривимірну керамічну структуру без анодів, завдяки чому їй не потрібні в складі графіт і різні метали, пише The Сooldown.

Деталі конструкції акумулятора компанія не розкриває, проте відомо, що її структура тривимірна, а основним матеріалом є кераміка. Пристрій витримав 125 циклів зарядки/розрядки з коефіцієнтом зниження продуктивності менше 5%. Батарею, після завершення її життєвого циклу, можна буде утилізувати без жодних проблем.

Сьогодні попит на твердотільні батареї підвищується, оскільки акумулятори активно використовуються в роботі електромобілів, і виробники намагаються уникнути ризику загоряння батарей. Вважається, що батареї з твердим електролітом мають вищий потенціал зберігання енергії і що вони безпечніші, порівняно, наприклад, з літій-іонними, де іони проходять між анодом і катодом через електроліт. У новій батареї зовсім не використовується анод — електрод, на якому відбувається окислення, тобто віддача електронів.

Структура батареї від ION Storage Systems Фото: ION Storage Systems

ION Storage Systems заявляє, що готова масштабувати виробництво своїх батарей нового типу, оскільки її експерти працюють з різними урядовими установами, щоб перевірити пристрої в дуже складних умовах. Наступна мета, яку перед собою ставлять розробники, — 1000 циклів зарядки/розрядки зі стабільною продуктивністю.

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Відомо, що компанія ION Storage Systems активно співпрацює з Міністерством оборони США, оскільки військові зацікавлені в застосуванні таких твердотільних батарей для електромобілів, зберігання накопиченої електроенергії, роботи електроніки і навіть аерокосмічної техніки в майбутньому.

Раніше ми писали про те, що піщана батарея може живити ціле місто протягом місяця. Така батарея зможе зберігати до 100 МВт теплової енергії та забезпечувати 1 МВт теплової потужності. Для фінського міста Порнайнена це означатиме цілий тиждень теплопостачання взимку і майже місяць влітку.