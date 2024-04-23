У Китая нет передовых чипов: в Минторге США раскритиковали новые процессоры Huawei

В Министерстве торговли США считают, что Китай не может выпускать высокопроизводительные чипы из-за санкций.

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Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что ограничения США на поставки передовых западных технологий в Китай работают. В пример она привела чип, используемый в телефоне Mate 60 Pro от китайской компании Huawei, назвав его "не совершенным", передает Reuters.

Компания Huawei, которая находится под санкциями США 2019 года, в августе прошлого года выпустила новый смартфон Huawei Mate 60 Pro на базе 7-нм чипа — Kirin 9000s. Компания представила данный процессор как символ технологического возрождения Китая, несмотря на продолжающиеся попытки Вашингтона подорвать возможности Пекина по производству передовых полупроводников. Некоторые американские политики восприняли такие действия Huawei, как оскорбление, потому что во время анонса Раймондо как раз была в Китае с визитом.

В интервью программе CBS News "60 минут" чиновница сказала, что экспортный контроль работает, потому что чип Kirin 9000s далеко не так хорош, как утверждают китайские разработчики, и он на годы отстает от того, что есть в Соединенных Штатах.

"У нас — самые сложные полупроводники в мире. Китай таких не делает", — подчеркнула Джина Раймондо.

Вашингтон уже много лет пытается лишить Пекин передовых полупроводниковых чипов и инструментов, необходимых для их производства, из-за опасений, что они могут быть использованы для укрепления военного потенциала Китая.

Компания Huawei, символ этой технологической войны, была добавлена в так называемый черный список в 2019 году. В Белом доме уверены, что эта китайская фирма могла шпионить за американцами, что очень затруднило поставки продукции. Однако некоторым поставщикам, например, Intel удалось получить лицензии на миллиарды долларов, чтобы продолжать торговать с Huawei. Так, недавно Huawei анонсировала свой первый ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта. Он оснащен процессором Intel, что вызвало гнев среди политиков-сторонников жесткой линии относительно Китая.

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Раймондо также заявила в программе "60 минут", что американский бизнес должен ответственно подходить к решениям правительства и что она продолжит настаивать на отмене продаж американских полупроводников в КНР.

Телефоны, которые Huawei выпустила в последнее время, будут подвергнуты проверкам по указанию администрации президента США Джо Байдена. Чиновники хотят узнать подробности о технических характеристиках процессоров, установленных в них.

Ранее писали, что Китай закупил западного оборудования для чипов на 2 млрд евро. Продажи литографических систем ASML клиентам из Китая составили рекордные 49% от общего объема в первом квартале 2024 года.