"Россия опережает Украину в разы": почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте и зачем она нужна

По словам директора центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской нынешний уровень производства средств РЭБ не удовлетворяет потребности фронта и на 5%, хотя темпы производства сильно выросли.

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Украина испытывается критическую нехватку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на фронте, из-за чего военные вынуждены полагаться на волонтеров или самостоятельно покупать эти системы у производителей. Подробности издание "Украинская правда" раскрыла в своем материале от 25 апреля.

В издании сообщают со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, что только за последние три месяца количество российских БПЛА на самых горячих участках фронта по меньшей мере удвоилось. Защититься от нашествия вражеских дронов украинцам помогают средства РЭБ, способные глушить связь врага, разведывать цели и передавать их координаты военным, "приземлять" БПЛА, а также противодействовать ракетным ударам в тылу. Однако собеседники издания указывают на дефицит таких систем в Украине.

В статье говорится, что системы РЭБ могут являть собой как маленькие устройства, которые можно устанавливать в окопах или носить с собой, так и большие радарные комплексы. Самыми крупными комплексами украинского производства являются "Буковель" и "Нота". После начала полномасштабной войны, когда интенсивность применения россиянами БПЛА возросла в разы, возникла потребность в более компактных системах. Так, за два года украинские средства РЭБ эволюционировали до "карманных" устройств.

По словам военного из батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фотон", после появления на фронте систем РЭБ с ближним радиусом действия, которые обычно называют "окопными" или портативными, российские дроны стали куда реже достигать своих целей. В частности, они сыграли важную роль в ходе освобождения Андреевки и Клещиевки в Донецкой области.

Морской пехотинец с позывным "Орион" рассказал журналистам, как в октябре прошлого года российский дрон атаковал троих украинских военных, которые переправляли с левого берега Херсонщины на правый раненого бойца, не имея с собой портативного устройства РЭБ. По словам "Ориона", все четверо военнослужащих погибли.

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При этом в издании отмечают, что большие системы РЭБ не утратили актуальность. По мнению заместителя генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Piranha Tech Анатолия Храпчинского, окопные средства РЭБ – это ситуативное решение проблемы. Украина также нуждается в системах, которые будут прикрывать военных со второй или третьей линий обороны.

Сообщается, что одним из главных достижений Украины в сфере РЭБ – система "Покрова", которая способна искажать спутниковые сигналы и вводить в заблуждение навигационные устройства ударных беспилотников типа Shahed и даже крылатых ракет. По словам представителей военного руководства, она работает очень эффективно.

Почему украинским военным не хватает средств РЭБ

Как отмечают авторы статьи, производство систем РЭБ в Украине активизировалось только после начала полномасштабной войны. Директор центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в комментарии заявила, что в Украине до сих пор нет системной государственной политики по производству этих средств. По ее словам, нынешний уровень производства систем РЭБ не удовлетворяет потребности фронта и на 5%. При этом она отметила, что темпы производства таких систем в стране сейчас быстрее, чем когда-либо.

По данным Анатолия Храпчинского, после начала полномасштабного российского вторжения производство средств РЭБ Украине возросло на 40–50%. Представитель Brave1 Олег Донец добавил, что за год работы платформа объединила более 50 производителей средств РЭБ – в основном ближнего радиуса действия. Сейчас количество разработок превышает 100.

При этом в издании отмечают, что на данный момент средствами РЭБ военных обеспечивают преимущественно волонтеры. Кроме того, бойцы сами покупают эти системы у производителей, так как нет времени ждать, пока государственный бюрократический механизм "раскрутится".

"Россияне сейчас почти не работают по нашим позициям артой. Они круглосуточно охотятся на нас FPV-дронами. Этих беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов, а их у нас только два на батальон" — сказал на условиях анонимности боец, который воюет на Купянском направлении.

В то же время Россия на протяжении многих лет инвестировала в развитие своих средств РЭБ, а также модернизирует свои дроны, чтобы их было сложнее глушить. По словам Марии Берлинской, у россиян есть мощные стационарные средства радиоэлектронной борьбы и неплохие образцы "окопных" систем РЭБ.

"К сожалению, Россия опережает Украину в разы", — отметила Берлинская.

Напомним, концерн "Калашников" продемонстрировал Минобороны РФ систему подъема аппаратуры "Квазимачта", которая, по словам производителя, неуязвима для средств РЭБ.

По словам военнослужащего ВСУ и специалиста по радиосвязи Сергея Бескрестнова, оккупанты также используют дроны-ретлянсляторы для обхода украинских средств РЭБ. Так, на вооружении россиян уже был замечен FPV-дрон-ретранслятор "Упырь".