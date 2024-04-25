"Росія випереджає Україну в рази": чому ЗСУ не вистачає РЕБ на фронті й навіщо вона потрібна

За словами директорки центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, нинішній рівень виробництва засобів РЕБ не задовольняє потреби фронту й на 5%, хоча темпи виробництва сильно зросли.

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Україна відчуває критичну нестачу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронті, через що військові змушені покладатися на волонтерів або самостійно купувати ці системи у виробників. Подробиці видання "Українська правда" розкрила у своєму матеріалі від 25 квітня.

У виданні повідомляють із покликанням на дані Генштабу ЗСУ, що тільки за останні три місяці кількість російських БПЛА на найгарячіших ділянках фронту щонайменше подвоїлася. Захиститися від навали ворожих дронів українцям допомагають засоби РЕБ, здатні глушити зв'язок ворога, розвідувати цілі та передавати їхні координати військовим, приземляти БПЛА, а також протидіяти ракетним ударам у тилу. Однак співрозмовники видання вказують на дефіцит таких систем в Україні.

У статті йдеться про те, що системи РЕБ можуть бути як маленькими пристроями, які можна встановлювати в окопах або носити із собою, так і великими радарними комплексами. Найбільшими комплексами українського виробництва є "Буковель" і "Нота". Після початку повномасштабної війни, коли інтенсивність застосування росіянами БПЛА зросла в рази, виникла потреба в компактніших системах. За два роки українські засоби РЕБ еволюціонували до "кишенькових" пристроїв.

За словами військового з батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади на псевдо "Фотон", після появи на фронті систем РЕБ із ближнім радіусом дії, які зазвичай називають "окопними" або портативними, російські дрони почали значно рідше досягати своїх цілей. Зокрема, вони зіграли важливу роль під час звільнення Андріївки та Кліщіївки в Донецькій області.

Морський піхотинець із позивним "Оріон" розповів журналістам, як у жовтні минулого року російський дрон атакував трьох українських військових, що переправляли з лівого берега Херсонщини на правий пораненого бійця, не маючи із собою портативного пристрою РЕБ. За словами "Оріона", усі четверо військовослужбовців загинули.

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У виданні зазначають, що великі системи РЕБ не втратили актуальності. На думку заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Piranha Tech Анатолія Храпчинського, окопні засоби РЕБ — це ситуативне розв'язання проблеми. Україна також потребує систем, які прикриватимуть військових із другої або третьої ліній оборони.

Повідомляється, що одним із головних досягнень України у сфері РЕБ є система "Покрова", яка здатна спотворювати супутникові сигнали та вводити в оману навігаційні пристрої ударних безпілотників типу Shahed і навіть крилатих ракет. За словами представників військового керівництва, вона працює дуже ефективно.

Чому українським військовим не вистачає засобів РЕБ

Як зазначають автори статті, виробництво систем РЕБ в Україні активізувалося тільки після початку повномасштабної війни. Директорка центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в коментарі заявила, що в Україні досі немає системної державної політики з виробництва цих засобів. За її словами, нинішній рівень виробництва систем РЕБ не задовольняє потреби фронту й на 5%. Водночас вона зазначила, що темпи виробництва таких систем у країні зараз швидші, ніж будь-коли.

За даними Анатолія Храпчинського, після початку повномасштабного російського вторгнення виробництво засобів РЕБ Україні зросло на 40-50%. Представник Brave1 Олег Донець додав, що за рік роботи платформа об'єднала понад 50 виробників засобів РЕБ — переважно ближнього радіуса дії. Наразі кількість розробок перевищує 100.

У виданні зазначають, що наразі засобами РЕБ військових забезпечують переважно волонтери. До того ж бійці самі купують ці системи у виробників, оскільки немає часу чекати, поки державний бюрократичний механізм "розкрутиться".

"Росіяни зараз майже не працюють по наших позиціях артою. Вони цілодобово полюють на нас FPV-дронами. Цих безпілотників настільки багато, що ми просто не вивозимо без РЕБів, а їх у нас тільки два на батальйон", — сказав на умовах анонімності боєць, який воює на Куп'янському напрямку.

Водночас Росія протягом багатьох років інвестувала в розвиток своїх засобів РЕБ, а також модернізує свої дрони, щоб їх було складніше глушити. За словами Марії Берлінської, у росіян є потужні стаціонарні засоби радіоелектронної боротьби та непогані зразки "окопних" засобів РЕБ.

"На жаль, Росія випереджає Україну в рази", — зазначила Берлінська.

Нагадаємо, концерн "Калашников" продемонстрував Міноборони РФ систему підйому апаратури "Квазимачта", яка, за словами виробника, невразлива для засобів РЕБ.

За словами військовослужбовця ЗСУ та фахівця з радіозв'язку Сергія Бескрестнова, окупанти також використовують дрони-ретлянслятори для обходу українських засобів РЕБ. На озброєнні росіян уже помітили FPV-дрон-ретранслятор "Упир".