Четыре уязвимости: как победить наземные дроны и можно ли исправить их недостатки

Средства РЭБ, физические заграждения, отсутствие брони делает наземные беспилотники уязвимыми и неэффективными.

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Вооруженные силы многих стран все чаще эксплуатируют наземные беспилотники на поле боя и в ходе учений. Однако этот вид техники имеет недостатки, которые свидетельствуют о том, что говорить о войне роботов еще рано, сообщает в колонке для С4isrnet написал Закари Калленборн — ведущий исследователь в Looking Glass USA, консалтинговой и инвестиционной компании по БПЛА.

Подобно БПЛА, системы UGV (unmanned ground vehicles — беспилотные наземные транспортные средства, — ред.) различаются по размеру, — от Bettle N-UGV весом всего 1 кг до 30-тонного RCV-Heavy с 50-мм пушкой и функциями искусственного интеллекта, — а также по предназначению: UGV могут использоваться для разведки, логистики, эвакуации, обезвреживания боеприпасов, патрулирования, атаки разных целей. Повсеместное применение наземных беспилотников не обеспечит универсальную защиту войск, и вот почему.

Воздействие средств РЭБ

Как и БПЛА, наземные дроны работают благодаря установленной связи между ними и операторами. Это означает, что они могут стать жертвами средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушащими сигналы и таким образом обездвиживающими их.

Например, в ходе учений армии США в 2020 году, требование к команде "синих" поддерживать связь с UGV в пределах прямой видимости ограничивало возможности команды, замедляя темп и усложняя наступление. А все потому что команда "красных" эффективно использовала РЭБ.

Применение противотранспортного оружия

UGV часто не имеют брони, что делает их уязвимыми для легкого противотранспортного и, возможно, стрелкового оружия. Следует учесть, что наземные дроны часто оснащают боеприпасами, делая из них "камикадзе". Если в такой беспилотник попадет снаряд, взрыв будет весьма сильным, что может нанести непоправимый вред живой силе, находящейся поблизости.

Атакующей стороне также стоит принимать в расчет, какими именно снарядами атаковать UGV. Если речь идет о мелком дроне-камикадзе, то вряд ли стоит применять дорогостоящие ракеты. Однако использование ракеты Javelin стоимостью 78 000 долларов против такой большой и дорогой системы, как российский "Уран-9", имеет смысл.

Удары беспилотных летательных аппаратов

Обороняющаяся сторона может использовать бомбардировщики или БПЛА-камикадзе для уничтожения наземных дронов, как это делают ВСУ. Преимущество БПЛА в том, что они относительно дешевы и малозаметны. Несмотря на то, что UGV обычно меньше по габаритам пилотируемых транспортных средств и их труднее обнаружить, летающие дроны легко могут справится с такой задачей благодаря машинному зрению.

Физические преграды

UGV прикованы к земле, поэтому наземные барьеры могут их остановить, к примеру, противотанковые бетонные заграждения, заборы и противотаранные ворота и пр. И все же небольшие дроны могут "проскользнуть" между широко расположенными барьерами. Поэтому, возводя заграждения, нужно учесть, какими беспилотниками располагает противник.

Но по мере того, как беспилотные системы станут более автономными, физические помехи станут менее эффективными, и в обороне придется делать упор на другие подходы.

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Дроны-разведчики в тылу Украины: военный предупредил, куда могут ударить ВС РФ (видео)

Ранее мы сообщали, что украинские разработчики показали новый ударный дрон STING Ripper. Защищенный от помех квадрокоптер уже готовится к серийному производству. В ближайшее время БПЛА из этой линейки также поступят на вооружение 3-й штурмовой бригады ВСУ, пограничников и еще одного подразделения Сил обороны Украины.

Также писали, что украинцы показали наземный дрон, который может быть минером, разведчиком и камикадзе. Компактный аппарат может нести на себе до 12 килограмм полезной нагрузки. Прототип беспилотника успешно прошел испытания на Бахмутском направлении, уничтожив один вражеский БТР.