Чотири вразливості: як перемогти наземні дрони та чи можна виправити їхні недоліки

Засоби РЕБ, фізичні загородження, відсутність броні робить наземні безпілотники вразливими та неефективними.

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Збройні сили багатьох країн дедалі частіше експлуатують наземні безпілотники на полі бою та під час навчань. Однак цей вид техніки має недоліки, які свідчать про те, що говорити про війну роботів ще зарано, повідомляє в колонці для С4isrnet написав Закарі Калленборн — провідний дослідник у Looking Glass USA, консалтинговій та інвестиційній компанії з БПЛА.

Подібно до БПЛА, системи UGV (unmanned ground vehicles — безпілотні наземні транспортні засоби. — Ред.) різняться за розміром — від Bettle N-UGV вагою лише 1 кг до 30-тонного RCV-Heavy з 50-мм гарматою та функціями штучного інтелекту, — а також за призначенням: UGV можуть використовуватися для розвідки, логістики, евакуації, знешкодження боєприпасів, патрулювання, атаки різних цілей. Повсюдне застосування наземних безпілотників не забезпечить універсального захисту військ, і ось чому.

Вплив засобів РЕБ

Як і БПЛА, наземні дрони працюють завдяки встановленому зв'язку між ними й операторами. Це означає, що вони можуть стати жертвами засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які глушать сигнали й так знерухомлюють їх.

Наприклад, під час навчань армії США 2020 року вимога до команди "синіх" підтримувати зв'язок з UGV в межах прямої видимості обмежувала можливості команди, сповільнюючи темп і ускладнюючи наступ. А все тому, що команда "червоних" ефективно використовувала РЕБ.

Застосування протитранспортної зброї

UGV часто не мають броні, що робить їх уразливими для легкої протитранспортної та, можливо, стрілецької зброї. Слід врахувати, що наземні дрони часто оснащують боєприпасами, роблячи з них "камікадзе". Якщо в такий безпілотник влучить снаряд, вибух буде вельми сильним, що може завдати непоправної шкоди живій силі, яка перебуває поблизу.

Стороні, що атакує, також варто брати до уваги, якими саме снарядами атакувати UGV. Якщо йдеться про дрібний дрон-камікадзе, то навряд чи варто застосовувати дорогі ракети. Однак використання ракети Javelin вартістю 78 000 доларів проти такої великої й дорогої системи, як російський "Уран-9", має сенс.

Удари безпілотних літальних апаратів

Сторона, що обороняється, може використовувати бомбардувальники або БПЛА-камікадзе для знищення наземних дронів, як це роблять ЗСУ. Перевага БПЛА в тому, що вони відносно дешеві та малопомітні. Попри те, що UGV зазвичай менші за габарити пілотованих транспортних засобів і їх важче виявити, літальні дрони легко можуть упоратися з таким завданням завдяки машинному зору.

Фізичні перепони

UGV прикуті до землі, тому наземні бар'єри можуть їх зупинити, наприклад, протитанкові бетонні загородження, паркани та протитаранні ворота тощо. І все ж невеликі дрони можуть прослизнути між широко розташованими бар'єрами. Тому, зводячи загородження, потрібно врахувати, якими безпілотниками володіє противник.

Але в міру того, як безпілотні системи стануть автономнішими, фізичні перешкоди стануть менш ефективними, і в обороні доведеться робити акцент на інших підходах.

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Дрони-розвідники в тилу України: військовий попередив, куди можуть вдарити ЗС РФ (відео)

Раніше ми повідомляли, що українські розробники показали новий ударний дрон STING Ripper. Захищений від перешкод квадрокоптер уже готується до серійного виробництва. Найближчим часом БПЛА з цієї лінійки також надійдуть на озброєння 3-ї штурмової бригади ЗСУ, прикордонників і ще одного підрозділу Сил оборони України.

Також писали, що українці показали наземний дрон, який може бути мінером, розвідником і камікадзе. Компактний апарат може нести на собі до 12 кілограм корисного навантаження. Прототип безпілотника успішно пройшов випробування на Бахмутському напрямку, знищивши один ворожий БТР.