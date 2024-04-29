iPhone может получить функции ИИ от OpenAI и Google: что от этого изменится

Компания стремится сделать свои продукты как можно "умнее", чтобы обойти главного конкурента — Samsung и ее линейку Galaxy S24.

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Компания Apple ведет переговоры с различными фирмами, занимающимися искусственным интеллектом (ИИ). Операционная система iOS 18 может получить ИИ-функционал от OpenAI, а также и от Google, сообщает Bloomberg.

Возможно, что на специализированной выставке WWDC в этом году компания продемонстрирует "поумневшие" iOS 18 и macOS 15, пишет interesting Еngineering. В феврале генеральный директор Тим Кук намекнул, что Apple хочет стать лидером в области генеративного ИИ и пообещал огромные возможности для пользователей. Издание напоминает, что Samsung презентовала своего ИИ-флагмана в январе этого года, а Apple, как известно, не привыкла отставать от конкурентов.

iPhone, Siri и основные функции iOS могут получить значительные обновления. Ходят слухи, что в iOS 18 будет много нового благодаря ИИ, а Gemini AI от Google поможет сделать Siri и другие приложения еще умнее. Пользователи также получат больше настроек для главного экрана телефона, обмен сообщениями RCS и изменения в дизайне. Такие инструменты OpenAI, как чат-бот ChatGPT и Dall-E, тоже могут быть интегрированы в операционные системы для генерации качественного творческого контента.

Интересно, что новый функционал может быть протестирован при помощи ИИ-инструмента Xcode, который, кроме прочего, может помочь писать код и автоматически проверять работу приложений.

По данным исследовательской компании Counterpoint, к концу 2027 года будет выпущено более миллиарда смартфонов со встроенным генеративным ИИ, причем только в 2024 году выйдет более 100 млн таких устройств. Согласно отчету, смартфоны будут использовать ИИ для создания творческого контента, а не просто для выполнения заранее определенных задач.

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Для производства компаниям понадобится специализированное оборудование и собственные модели искусственного интеллекта. Что касается Apple, то она намерена оснастить свои продукты функциями ИИ не только благодаря собственным наработкам, но и благодаря решениям сторонних компаний. Партнерство Apple с такими гигантами, как Google и OpenAI, по использованию их больших языковых моделей (БЯМ), поможет быстрее достичь желаемых результатов.

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