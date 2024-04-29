iPhone може отримати функції ШІ від OpenAI та Google: що від цього зміниться

Компанія прагне зробити свої продукти якомога "розумнішими", щоб обійти головного конкурента — Samsung та її лінійку Galaxy S24.

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Компанія Apple веде переговори з різними фірмами, що займаються штучним інтелектом (ШІ). Операційна система iOS 18 може отримати ШІ-функціонал від OpenAI, а також і від Google, повідомляє Bloomberg.

Можливо, що на спеціалізованій виставці WWDC цього року компанія продемонструє "порозумніші" iOS 18 і macOS 15, пише interesting Еngineering. У лютому генеральний директор Тім Кук натякнув, що Apple хоче стати лідером у галузі генеративного ШІ і пообіцяв величезні можливості для користувачів. Видання нагадує, що Samsung презентувала свого ШІ-флагмана в січні цього року, а Apple, як відомо, не звикла відставати від конкурентів.

iPhone, Siri та основні функції iOS можуть отримати значні оновлення. Ходять чутки, що в iOS 18 буде багато нового завдяки ШІ, а Gemini AI від Google допоможе зробити Siri та інші додатки ще розумнішими. Користувачі також отримають більше налаштувань для головного екрана телефону, обмін повідомленнями RCS і зміни в дизайні. Такі інструменти OpenAI, як чат-бот ChatGPT і Dall-E, теж можуть бути інтегровані в операційні системи для генерації якісного творчого контенту.

Цікаво, що новий функціонал можна протестувати за допомогою ШІ-інструменту Xcode, який, крім іншого, може допомогти писати код і автоматично перевіряти роботу додатків.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, до кінця 2027 року буде випущено понад мільярд смартфонів із вбудованим генеративним ШІ, до того ж тільки у 2024 році вийде понад 100 млн таких пристроїв. Згідно зі звітом, смартфони використовуватимуть ШІ для створення творчого контенту, а не просто для виконання заздалегідь визначених завдань.

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Для виробництва компаніям знадобиться спеціалізоване обладнання та власні моделі штучного інтелекту. Що стосується Apple, то вона має намір оснастити свої продукти функціями ШІ не тільки завдяки власним напрацюванням, а й завдяки рішенням сторонніх компаній. Партнерство Apple з такими гігантами, як Google і OpenAI, щодо використання їхніх великих мовних моделей (ВММ), допоможе швидше досягти бажаних результатів.

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