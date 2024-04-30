Иран создал дрон, похожий на российский "Ланцет": могла ли РФ передать технологию, — СМИ

Аналитики считают, что Тегеран может быть заинтересован в дронах типа "Ланцет", испытанные в Украине, однако его новый БПЛА больше похож на модифицированную копию израильского Uvision Hero EC 400.

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал в Иране новый барражирующий боеприпас, внешне напоминающий российские дроны-камикадзе "Ланцет". Об этом пишет иранское информационное агентство Tasnim News Agency, связанное с КСИР.

Название беспилотника пока не разглашается, однако в издании подчеркнули его сходство с "Ланцетом", который благодаря своим небольшим размерам может перевозиться сухопутными войсками и широко используется в различных операциях. Предполагается, что новая иранская разработка и "Ланцет" могут иметь схожие технические характеристики, в частности время полета от 30 до 60 минут, дальность действия 40 километров, и возможность нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов.

Новый иранский дрон Фото: Tasnim News Agency

На публикацию обратили внимание в Forbs, отметив, что иранский дрон не идентичен "Ланцету", но, вероятно, имеет схожую базовую конструкцию. При этом журналисты подчеркнули, что нет никаких признаков того, что РФ предоставила Ирану проекты или образцы своих БПЛА "Ланцет" для производства на месте. Несмотря на то, что "Ланцетам" приписывают высокую эффективность на поле боя в Украине, на сегодняшний день Иран исключительно экспортирует дроны в Россию, не импортируя российские аппараты.

"Об этом новом дроне почти ничего не известно, и, несмотря на его сходство с "Ланцетом", я не думаю, что это лицензионная копия "Ланцета" или основанная на российских технологиях", — сказал аналитик по вопросам обороны и безопасности и старший научный сотрудник Вашингтонского университета Фарзин Надими.

При этом Надими отметил, что "Ланцет", является единственным российским БПЛА, в копировании которого теоретически может быть заинтересован Иран. Так, иранские "Шахеды" были основаны на других разработках, в частности израильской Harpy/Harop, китайской ASN-301 и тайваньской Chien Hsiang. КСИР мог просто наблюдать за конструкцией и характеристиками "Ланцета", после чего поручить своим инженерам создать иранский беспилотник с сопоставимыми возможностями.

В свою очередь пользователь соцсети X RedHorizon указал на то, что новый БПЛА больше похож на модифицированную копию израильского Uvision Hero EC 400. По его словам, в иранский дрон добавлен реактивный двигатель. Автор публикации полагает, что Тегеран мог проектировать БПЛА, ориентируясь на захваченный израильский образец.

Uvision Hero EC 400 Фото: USMC

Напомним, по данным Defence Express от 22 апреля, РФ совместно с Китаем работает над трансформацией иранского беспилотника "Шахед" в баражирующий боеприпас типа "Ланцет". Россияне уже провели испытания в Китае, в ходе которых им удалось с помощью ретранслятора получить видео в HD-качестве.

Ранее, 16 февраля, пресс-служба НАПК сообщила, что внутри дронов-камикадзе "Шахед" черного цвета, которыми РФ обстреляла три украинских города, обнаружили чипы, изготовленные в западных странах.