Іран створив дрон, схожий на російський "Ланцет": чи могла РФ передати технологію, — ЗМІ

Аналітики вважають, що Тегеран може бути зацікавлений у дронах типу "Ланцет", які випробувані в Україні, однак його новий БПЛА більше схожий на модифіковану копію ізраїльського Uvision Hero EC 400.

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Корпус вартових ісламської революції (КВІР) створив в Ірані новий баражувальний боєприпас, що зовні нагадує російські дрони-камікадзе "Ланцет". Про це пише іранське інформаційне агентство Tasnim News Agency, пов'язане з КВІР.

Назву безпілотника поки що не розголошують, проте у виданні наголосили на його схожості з "Ланцетом", який завдяки своїм невеликим розмірам може перевозитися сухопутними військами і широко використовується в різних операціях. Передбачається, що нова іранська розробка і "Ланцет" можуть мати схожі технічні характеристики, зокрема час польоту від 30 до 60 хвилин, дальність дії 40 кілометрів, і можливість нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів.

Новий іранський дрон Фото: Tasnim News Agency

На публікацію звернули увагу в Forbs, зазначивши, що іранський дрон не ідентичний "Ланцету", але, ймовірно, має схожу базову конструкцію. При цьому журналісти наголосили, що немає жодних ознак того, що РФ надала Ірану проєкти або зразки своїх БПЛА "Ланцет" для виробництва на місці. Попри те, що "Ланцетам" приписують високу ефективність на полі бою в Україні, сьогодні Іран виключно експортує дрони в Росію, не імпортуючи російські апарати.

"Про цей новий дрон майже нічого не відомо, і, попри його схожість із "Ланцетом", я не думаю, що це ліцензійна копія "Ланцета" або заснована на російських технологіях", — сказав аналітик із питань оборони та безпеки і старший науковий співробітник Вашингтонського університету Фарзін Надімі.

При цьому Надімі зазначив, що "Ланцет" є єдиним російським БПЛА, у копіюванні якого теоретично може бути зацікавлений Іран. Так, іранські "Шахеди" були засновані на інших розробках, зокрема ізраїльській Harpy/Harop, китайській ASN-301 і тайванській Chien Hsiang. КВІР міг просто спостерігати за конструкцією і характеристиками "Ланцета", після чого доручити своїм інженерам створити іранський безпілотник із порівнянними можливостями.

Зі свого боку користувач соцмережі X RedHorizon вказав на те, що новий БПЛА більше схожий на модифіковану копію ізраїльського Uvision Hero EC 400. За його словами, в іранський дрон додано реактивний двигун. Автор публікації вважає, що Тегеран міг проєктувати БПЛА, орієнтуючись на захоплений ізраїльський зразок.

Uvision Hero EC 400 Фото: USMC

Нагадаємо, за даними Defence Express від 22 квітня, РФ спільно з Китаєм працює над трансформацією іранського безпілотника "Шахед" у баражувальний боєприпас типу "Ланцет". Росіяни вже провели випробування в Китаї, під час яких їм вдалося за допомогою ретранслятора отримати відео в HD-якості.

Раніше, 16 лютого, пресслужба НАЗК повідомила, що всередині дронів-камікадзе "Шахед" чорного кольору, якими РФ обстріляла три українські міста, виявили чипи, виготовлені в західних країнах.