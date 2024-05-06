"Просто показуха": ВС РФ призывают украинцев сдаваться в плен по рации, но это невозможно

Россияне подают свою инициативу как "акт гуманизма", однако эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов обнаружил, что бойцы ВСУ не могут ею воспользоваться по техническим причинам.

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В Российской Федерации с июля 2023 года говорят об инициативе под названием "Волга", в рамках которой военнослужащие Сил обороны Украины якобы могут сдаться в плен, договорившись с оккупантами по радиосвязи. 4 мая об этом снова написал российский Telegram-канал "Месть доброй воли".

Он сообщил, будто с момента запуска инициативы в плен якобы сдались "сотни" украинских солдат. Защитникам Украины предлагают выходить в эфир на определенных частотах (149.200, 49.200 и 449.200), обращаться к позывному "Волга" и обсуждать детали добровольной сдачи. По словам оккупантов, во многих странах предложение оценили, как "акт гуманизма русских".

Авторы публикации призвали российских командиров обеспечить централизованный мониторинг частот "Волги" на всех участках фронта, а также подумать над передачей на украинские позиции дешевых радиостанций, к примеру, Baofeng. По словам оккупантов, их можно доставлять при помощи дронов.

Инициативу в своем Telegram-канале прокомментировал военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов. Он отметил, что украинские защитники используют цифровые рации Motorola, на которых нет "частот сдачи в плен", указанных россиянами. Кроме того, чтобы обеспечить сдачу в плен по радио, военные РФ должны постоянно слушать эфир на этих частотах, а у них много других боевых задач.

"Я лично на трех фронтах вызывал "Волгу". Хотел записать прикольное видео общения с "Волгой" для вас. Не дозвался", — поделился военный.

Сергей Бескрестнов также отметил, что даже если у кого-то из украинских военных есть Baofeng, то частота сдачи в плен 49.200 недоступна ВСУ по техническим причинам и в России знают об этом. Это частоты нижнего диапазона ультракоротких волн для бронетехники, которые в украинской армии не используют около десяти лет.

"Вы думаете это жест доброй воли РФ? Нет, это просто показуха для своей же аудитории читателей", — подытожил Сергей Бескрестнов.

Напомним, 26 февраля военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали, как боец ВС РФ сдался в плен, не выдержав массированных ударов украинских беспилотников. Украинские военные сначала атаковали российскую позицию, сбрасывая гранаты с БПЛА, после чего задействовали дроны-камикадзе.

Ранее, 11 апреля, российские СМИ сообщили, что в РФ судят военнослужащего ВС РФ, который попал в плен к ВСУ. Его обвиняют по 2 статьям — дезертирство и за добровольную сдачу в плен. Это первое известное в России дело против военного о добровольной сдаче в плен.