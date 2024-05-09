Чем полезны FPV-дроны на войне: морпехи о том, как БПЛА стали инструментом логистики (видео)

По словам бойцов роты ударных БПЛА 37-й ОБрМП, FPV-дроны иногда являются единственным, быстрым и безопасным способом логистики. Они в целом считают их ключевым инструментом, который способен изменить ход войны.

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В четверг, 9 мая, на YouTube-канале Ukrainian Witness (Украинский свидетель") размещено новое видео проекта, в котором морпехи из роты ударных БПЛА 37-й ОБрМП говорили о том, какие еще роли выполняют FPV-дроны на войне.

Так, кроме уничтожения российских оккупантов, что FPV-дроны делают достаточно эффективно, эти беспилотники еще и выполняют гуманитарные функции. Об этом в видео поделились гости проекта — пилоты Александр с позывным "Жулик" и Андрей "Лимбо", командир роты Александр Easy и главный сержант Кирилл с позывным "Фотограф".

Главное, о чем рассказали ребята, — это то, что дроны помогают спасать жизни украинских бойцов, делать доразведку и доставлять гуманитарные грузы на позиции, например воду. Они вспомнили, как боец их роты Сергей "Бока" с помощью такого дрона всего за один световой день доставил 105 килограммов провианта на очень горячие участки фронта.

"Он совершил 71 вылет. А еще были боевые, во время которых "Бока" поразил 8 целей", — уточняет "Жулик".

Он отметил, что FPV-дроны иногда являются единственным, быстрым и самым безопасным способом логистики.

Также пилоты дронов рассказали, что они научились использовать суббоеприпасы от РСЗО "Ураган", которые прилетают и по позициям украинских бойцов, и по мирному населению. Ребята из 37-й ОБрМП забирают у саперов после обработки те из них, что по прилету не взорвались, и возвращают эти "подарки" обратно врагу.

Кроме того, пилоты для уничтожения оккупантов еще и используют минометные снаряды 120 мм, осколочные мины 69 мм и др.

Командир роты Easy объясняет на примерах универсальность FPV-дронов на поле боя.

"Стоимость одного дрона составляет 450-500 долларов. А в целом FPV-дроны стали филигранным инструментом в руках военнослужащих: останавливают наступления, разрушают вдребезги технику врага и уничтожают живую силу противника. На мой взгляд, они — ключевой инструмент, который меняет ход войны и наверняка будет развиваться до того уровня, что и остановит ее", — уточняет командир.

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Напомним, что Фокус 7 мая писал о мощной антидроновой системе C-Vog "Межа", которую создали украинские разработчики для борьбы с "глазами" российских военных на передовой, а также с их ударными FPV-дронами.

Кроме того, Фокус 2 апреля сообщал, что ВСУ получили комплекс РЭБ "Ай-Петри СВ", который не просто создает шум на всех частотах, а "четко перехватывает позицию пилота" и мешает работать российским дронам.