Чим корисні FPV-дрони на війні: морпіхи про те, як дрони стали єдиним інструментом логістики (відео)

За словами бійців роти ударних БПЛА 37-ї ОБрМП, FPV-дрони подекуди є єдиним, швидким і найбезпечнішим способом логістики. Вони загалом вважають їх ключовим інструментом, який здатен змінити хід війни.

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У четвер, 9 травня, на YouTube-каналі Ukrainian Witness (Український свідок") розміщено нове відео проєкту, в якому морпіхи з роти ударних БПЛА 37-ї ОБрМП розповідають, які ще ролі виконують FPV-дрони на війні.

Тож, окрім знищення російських окупантів, що FPV-дрони роблять досить ефективно, ці безпілотники ще й виконують гуманітарні функції. Про це у відео поділилися гості проєкту — пілоти Олександр із позивним "Жулік" та Андрій "Лімбо", командир роти Олександр Easy та головний сержант Кирило із позивним "Фотограф".

Головне, про що повідомили хлопці, — це те, що дрони допомагають рятувати життя українських бійців, робити дорозвідку і доставляти гуманітарні вантажі на позиції, наприклад воду. Вони згадали, як боєць їхньої роти Сергій "Бока" за допомогою такого дрона лише за один світловий день доставив 105 кілограмів провіанту на дуже гарячі ділянки фронту.

"Він зробив 71 виліт. А ще були бойові, під час яких "Бока" вразив 8 цілей", — уточнює "Жулік".

Він зазначив, що FPV-дрони подекуди є єдиним, швидким і найбезпечнішим способом логістики.

Також пілоти дронів розповіли, що вони навчилися використовувати суббоєприпаси від РСЗВ "Ураган", які прилітають і по позиціях українських бійців, і по мирному населенню. Хлопці з 37-ї ОБрМП забирають у саперів після обробки ті з них, що по прильоті не вибухнули, і повертають ці "подарунки" назад ворогові.

Крім того, пілоти для знищення окупантів ще й використовують мінометні снаряди 120 мм, уламкові міни 69 мм та ін.

Командир роти Easy пояснює на прикладах універсальність FPV-дронів на полі бою.

"Вартість одного дрона становить 450-500 доларів. А загалом FPV-дрони стали філігранним інструментом у руках військовослужбовців: зупиняють наступи, руйнують вщент техніку ворога і знищують живу силу противника. На мій погляд, вони — ключовий інструмент, який змінює хід війни і напевно розвиватиметься до того рівня, що й зупинить її", — уточнює командир.

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Нагадаємо, що Фокус 7 травня писав про потужну антидронову систему C-Vog "Межа", яку створили українські розробники для боротьби з "очима" російських військових на передовій, а також з їхніми ударними FPV-дронами.

Крім того, Фокус 2 квітня повідомляв, що ЗСУ отримали комплекс РЕБ "Ай-Петрі СВ", який не просто створює шум на всіх частотах, а "чітко перехоплює позицію пілота" і заважає працювати російським дронам.