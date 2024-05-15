"Такие устройства вас не спасут": OSINT-аналитик оценил российские системы РЭБ "Филя" (фото)
ПАРС-Ф "Филя" продается в России по цене около 2000 долларов. При этом система плохо сконструирована и собрана из дешевых компонентов.
В Российской Федерации создали систему противодействия беспилотным летательным аппаратам ПАРС-Ф "Филя", которая позиционируется как средство для защиты локальных объектов и транспортных средств от FPV-дронов. Аппарат продается за 186000 рублей (2040 долларов), однако его качество вызывает вопросы, пишет канадский OSINT-аналитик DanielR в соцсети X.
Как отмечает аналитик, недорогие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) играют важную роль в защите от дронов. При этом высокая стоимость ПАРС-Ф "Филя", вероятно, не оправдана. Она заявлена как работающая в двух диапазонах, 840-960 МГц и 1160-1280 МГц, с излучаемой мощностью до 20 Вт и радиусом действия 300 метров. Система проста в использовании: на внешней стороне находится единственный и не защищенный от погодных условий переключатель, светодиодный индикатор и порт для зарядки.
По словам аналитика, внутренняя отделка аппарата не очень высокого качества, все скреплено дешевыми болтами. Антенна 1200 МГц неизвестного качества прикреплена к регулятору одной стяжкой, а антенна 900 МГц не имеет очевидной поддержки. Антенны передают сигнал во всех направлениях, а 10-ваттный сигнал распространяется на 120 МГц, что снижает эффективную дальность действия системы РЭБ.
Электроника аппарата расположена под радиатором. Эксперт отметил, что два модуля радиопередатчика помещены между теплоотводами. Каждый модуль передает сигнал в своем диапазоне частот 120 МГц и подключается непосредственно к антенне и источнику питания. Модули произведены в Китае и стоят около 100 долларов. По словам аналитика, в данном случае речь идет о самых маломощных (10 Вт) и дешевых версиях.
Подводя итог, аналитик отметил, что общая стоимость компонентов аппарата составляет около 300 долларов. При этом качество сборки системы оставляет желать лучшего и в целом она сконструирована плохо.
"Работает ли она? Может быть, если российскому солдату повезет. При цене, близкой к 2000 долларов США, это, очевидно, быстрый способ нажиться на войне для некоторых россиян. Бесплатный совет российским солдатам: оставайтесь в России. Такие устройства вас не спасут", — написал он.
Напомним, в РФ заявили, что российские военнослужащие используют для защиты эвакуационных групп от FPV-дронов "роботы-подавители дронов", оснащенные системой РЭБ "Тритон". Также утверждается, что подобные аппараты будут сопровождать на поле боя штурмовые группы оккупантов.
При этом у Сил обороны Украины уже есть FPV-дроны, способные обходить действие РЭБ. Речь идет о дронах-камикадзе с автонаведением на цель. Оператору такого БПЛА нужно лишь обозначить цель для поражения, а дальше беспилотник сам направится к ней.