"Такие устройства вас не спасут": OSINT-аналитик оценил российские системы РЭБ "Филя" (фото)

ПАРС-Ф "Филя" продается в России по цене около 2000 долларов. При этом система плохо сконструирована и собрана из дешевых компонентов.

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В Российской Федерации создали систему противодействия беспилотным летательным аппаратам ПАРС-Ф "Филя", которая позиционируется как средство для защиты локальных объектов и транспортных средств от FPV-дронов. Аппарат продается за 186000 рублей (2040 долларов), однако его качество вызывает вопросы, пишет канадский OSINT-аналитик DanielR в соцсети X.

Как отмечает аналитик, недорогие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) играют важную роль в защите от дронов. При этом высокая стоимость ПАРС-Ф "Филя", вероятно, не оправдана. Она заявлена как работающая в двух диапазонах, 840-960 МГц и 1160-1280 МГц, с излучаемой мощностью до 20 Вт и радиусом действия 300 метров. Система проста в использовании: на внешней стороне находится единственный и не защищенный от погодных условий переключатель, светодиодный индикатор и порт для зарядки.

Система РЭБ "Филя" Фото: Twitter/DanielR

По словам аналитика, внутренняя отделка аппарата не очень высокого качества, все скреплено дешевыми болтами. Антенна 1200 МГц неизвестного качества прикреплена к регулятору одной стяжкой, а антенна 900 МГц не имеет очевидной поддержки. Антенны передают сигнал во всех направлениях, а 10-ваттный сигнал распространяется на 120 МГц, что снижает эффективную дальность действия системы РЭБ.

Система РЭБ "Филя" Фото: Twitter/DanielR

Электроника аппарата расположена под радиатором. Эксперт отметил, что два модуля радиопередатчика помещены между теплоотводами. Каждый модуль передает сигнал в своем диапазоне частот 120 МГц и подключается непосредственно к антенне и источнику питания. Модули произведены в Китае и стоят около 100 долларов. По словам аналитика, в данном случае речь идет о самых маломощных (10 Вт) и дешевых версиях.

Система РЭБ "Филя" Фото: Twitter/DanielR

Подводя итог, аналитик отметил, что общая стоимость компонентов аппарата составляет около 300 долларов. При этом качество сборки системы оставляет желать лучшего и в целом она сконструирована плохо.

"Работает ли она? Может быть, если российскому солдату повезет. При цене, близкой к 2000 долларов США, это, очевидно, быстрый способ нажиться на войне для некоторых россиян. Бесплатный совет российским солдатам: оставайтесь в России. Такие устройства вас не спасут", — написал он.

Напомним, в РФ заявили, что российские военнослужащие используют для защиты эвакуационных групп от FPV-дронов "роботы-подавители дронов", оснащенные системой РЭБ "Тритон". Также утверждается, что подобные аппараты будут сопровождать на поле боя штурмовые группы оккупантов.

При этом у Сил обороны Украины уже есть FPV-дроны, способные обходить действие РЭБ. Речь идет о дронах-камикадзе с автонаведением на цель. Оператору такого БПЛА нужно лишь обозначить цель для поражения, а дальше беспилотник сам направится к ней.