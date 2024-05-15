"Такі пристрої вас не врятують": OSINT-аналітик оцінив російські системи РЕБ "Філя" (фото)

ПАРС-Ф "Філя" продається в Росії за ціною близько 2000 доларів. При цьому система погано сконструйована і зібрана з дешевих компонентів.

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У Російській Федерації створили систему протидії безпілотним літальним апаратам ПАРС-Ф "Філя", яка позиціонується як засіб для захисту локальних об'єктів і транспортних засобів від FPV-дронів. Апарат продається за 186000 рублів (2040 доларів), проте його якість викликає питання, пише канадський OSINT-аналітик DanielR у соцмережі X.

Як зазначає аналітик, недорогі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) відіграють важливу роль у захисті від дронів. При цьому висока вартість ПАРС-Ф "Філя", ймовірно, не виправдана. Вона заявлена як така, що працює у двох діапазонах, 840-960 МГц і 1160-1280 МГц, з випромінюваною потужністю до 20 Вт і радіусом дії 300 метрів. Система проста у використанні: на зовнішньому боці розташований єдиний і не захищений від погодних умов перемикач, світлодіодний індикатор і порт для заряджання.

Система РЕБ "Філя" Фото: Twitter/DanielR

За словами аналітика, внутрішнє оздоблення апарата не дуже високої якості, все скріплено дешевими болтами. Антена 1200 МГц невідомої якості прикріплена до регулятора однією стяжкою, а антена 900 МГц не має очевидної підтримки. Антени передають сигнал у всіх напрямках, а 10-ватний сигнал поширюється на 120 МГц, що знижує ефективну дальність дії системи РЕБ.

Система РЕБ "Філя" Фото: Twitter/DanielR

Електроніка апарата розташована під радіатором. Експерт зазначив, що два модулі радіопередавача поміщені між тепловідводами. Кожен модуль передає сигнал у своєму діапазоні частот 120 МГц і підключається безпосередньо до антени та джерела живлення. Модулі вироблені в Китаї і коштують близько 100 доларів. За словами аналітика, у цьому разі йдеться про найменш потужні (10 Вт) і найдешевші версії.

Система РЕБ "Філя" Фото: Twitter/DanielR

Підбиваючи підсумок, аналітик зазначив, що загальна вартість компонентів апарату становить близько 300 доларів. При цьому якість збірки системи залишає бажати кращого і загалом вона сконструйована погано.

"Чи працює вона? Можливо, якщо російському солдату пощастить. За ціни, близької до 2000 доларів США, це, очевидно, швидкий спосіб нажитися на війні для деяких росіян. Безкоштовна порада російським солдатам: залишайтеся в Росії. Такі пристрої вас не врятують", — написав він.

Нагадаємо, у РФ заявили, що російські військовослужбовці використовують для захисту евакуаційних груп від FPV-дронів "роботи-подавителі дронів", оснащені системою РЕБ "Тритон". Також стверджується, що подібні апарати будуть супроводжувати на полі бою штурмові групи окупантів.

При цьому у Сил оборони України вже є FPV-дрони, здатні обходити дію РЕБ. Йдеться про дрони-камікадзе з автонаведенням на ціль. Оператору такого БПЛА потрібно лише позначити ціль для ураження, а далі безпілотник сам попрямує до неї.