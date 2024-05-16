"К этому не были готовы": почему у партнеров Украины нет средств РЭБ для ВСУ

По словам специалиста по радиосвязи Сергея Бескрестнова, союзники Киева не ожидали, что беспилотники будут играть столь важную роль в войне, и что для борьбы с ними понадобятся не единицы, а десятки тысяч систем РЭБ.

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Силы обороны Украины нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации. При этом партнеры Киева не могут обеспечить украинских военных достаточным количеством этих систем по ряду причин. Об этом сказал военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в интервью порталу AIN.UA.

По словам военного, союзники Украины не предполагали, что БПЛА будут играть такую большую роль в войне. Соответственно они не думали, что средства РЭБ понадобятся не в единичных количествах, а в десятках тысяч.

"Они сами к этому не были готовы. Они сейчас учатся на нашей войне", — объяснил эксперт.

Сергей Бескрестнов также указал на то, что западные коммерческие системы РЭБ эффективны против небольших БПЛА, таких, как Mavic. Их разрабатывали для противодействия коммерческому шпионажу и мелким диверсиям. Как отмечает военный, никто не рассчитывал, что на войне "будет летать все что угодно, на любых частотах".

Еще одна причина, по словам эксперта, кроется в цене. Так, стоимость купольных систем РЭБ составляет от 500 тысяч долларов. Кроме того, военный отметил, что для современной войны необходимы системы, которые адаптированы для работы с новыми видами дронов. Системы 2010 года уже не будут эффективными против БПЛА, выпущенных в 2024 году.

"Обновленные РЭБы стоят денег, и они в ограниченном количестве", — констатировал Сергей Бескрестнов.

Напомним, ВС РФ уже научились обнаруживать дорогостоящую технику Сил обороны Украины и корректировать по ней огонь в десятках километров от линии фронта при помощи дронов, нечувствительных к средствам РЭБ.

При этом в Украине также создали БПЛА, способный обходить действие вражеских средств РЭБ. Речь идет о дронах-камикадзе с автоматическим наведением на цель. Оператору такого БПЛА нужно лишь обозначить цель для поражения, а дальше беспилотник сам направится к ней.