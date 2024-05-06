"Станут бессмертными": почему нужно быстрее сбить дроны ВС РФ, следящие за HIMARS и Patriot

Улучшенные российские БПЛА невозможно "посадить" при помощи средств РЭБ. Эти дроны не используют спутниковую навигацию и выходят на связь с оператором лишь по прибытию в нужную точку.

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Вооруженные силы Российской Федерации научились обнаруживать дорогостоящую технику Сил обороны Украины и корректировать по ней огонь в десятках километров от линии фронта при помощи беспилотных летательных аппаратов, нечувствительных к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Чем опасны разведывательные дроны РФ

Чтобы выявить месторасположение украинской техники или точку, из которой ведется огонь, россияне массово применяют разведывательные дроны, в частности Zala, Supercam и "Орлан". Они активизируются не только у линии фронта, но и залетают вглубь позиций ВСУ на 30–50 километров. Украинский артиллерист Николай, который воюет на Марьинском направлении, отметил, что иногда оккупанты одновременно задействуют по 15–20 таких БПЛА.

Упомянутые разведывательные дроны работают в связке со средствами поражения. Так, "Орланы" корректируют артиллерию, Supercam – ракеты "Искандер" и дальнобойные РСЗО типа "Смерч" или его модернизацию "Торнадо-С", а Zala приводит боражирующие боеприпасы "Ланцет". По словам представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрея Рудыка, Zala также может использоваться как ретранслятор для "Ланцета", позволяя ему преодолевать большее расстояние.

В Сети периодически появляются сообщения об уничтожении ценной техники ВСУ в результате проникновения дронов-разведчиков ВС РФ в глубокий тыл. В частности, СМИ писали об ударе по американской РСЗО HIMARS в 40 километрах от линии фронта, атаке гиперзвуковой ракеты "Искандер" на пусковые установки ЗРК Patriot в районе Покровска и ударе по вертолетам Ми-24.

Почему ВСУ стало сложно уничтожать БПЛА-разведчики

Военнослужащие ВСУ отмечают, что для борьбы с российскими БПЛА не хватает ПВО, ЗРК и боеприпасов. Кроме того, россияне придумали, как обходить действие средств РЭБ. Эксперт по БПЛА, писатель и военнослужащий ВСУ Александр Карпюк (Серж Марко) отметил, что для этого в РФ просто отказались от спутниковой навигации БПЛА, делающей их чувствительными к системе РЭБ. В такие дроны заложены карты местности с координатами, они делают снимки местности в полете, сверяются с картами с помощью простого ИИ, и включают связь с оператором, лишь уже прилетев к нужной точке. Это позволяет им строить маршруты в режиме полной радиотишины.

Как отмечают журналисты, из-за большого расстояния сигнал с базой слаб, однако его некому и нечем подавить. Таким образом беспилотник успевает разведать местность, найти цели, передать координаты и даже зафиксировать удары по обнаруженным объектам. По словам Сержа Марко, даже эшелонированная система РЭБ не поможет "посадить" эти дроны. Максимум, что могут средства РЭБ – это не дать беспилотнику видеть.

"То есть, если ты даже все задавил этому борту – телеметрию, спутниковую навигацию, видеоканал, он просто говорит: "ну, я все здесь потерял, мне здесь делать нечего". И он по этой системе, по радиомаякам, просто возвращается на место взлета", — объяснил он.

Как ВС РФ выслеживают технику ВСУ

Как бороться с модернизированными БПЛА РФ

Недавно в Сети появилось видео, на котором разведывательный дрон РФ уничтожают над Одессой с советского двухместного учебно-тренировочного самолета Як-52. Один из членов экипажа ударил по БПЛА с пулемета. По словам журналистов, это действенный способ, однако им нельзя комплексно решить проблему с российскими дронами, залетающими в тыл.

Александр Карпюк считает, что для уничтожения таких дронов нужны системы ПВО, оснащенные недорогими ракетами и заточенные на борьбу именно против дронов. В качестве примера он приводит американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые могут наводиться даже на небольшие БПЛА. По его словам, средств поражения нужно много, так как вскоре россияне еще больше усовершенствуют свои дроны.

"Нам нужно полностью уничтожать эти дроны любым способом, потому что следующий шаг будет, и это абсолютно логично, это лежит на поверхности – россияне апгрейднут каналы связи, после этого их борта станут уже бессмертными. То есть РЭБ в основном потеряет свою эффективность. И это наше будущее – РЭБ будет малоэффективным", — добавил он.

Напомним, в арсенале российской армии есть несколько разведывательных дронов, которые могут залетать вглубь украинского тыла на около 100 километров. Среди них Zala, "Орлан" и SuperCam. При этом для каждого населенного пункта в этом радиусе угроза разная, так как зависит от средств ПВО, РЭБ, РЭР и других.

В свою очередь украинские инженеры также создали дрон STING Ripper, стойкий к работе средств радиоэлектронной борьбы. Линейка "антиребовых" квадрокоптеров включает три аппарата, один из которых уже готовится к серийному производству.