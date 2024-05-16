"До цього не були готові": чому у партнерів України немає засобів РЕБ для ЗСУ

За словами фахівця з радіозв'язку Сергія Бескрестнова, союзники Києва не очікували, що безпілотники відіграватимуть таку важливу роль у війні, і що для боротьби з ними знадобляться не одиниці, а десятки тисяч систем РЕБ.

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Сили оборони України потребують засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для боротьби з безпілотниками Збройних сил Російської Федерації. При цьому партнери Києва не можуть забезпечити українських військових достатньою кількістю цих систем через низку причин. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіозв'язку Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) в інтерв'ю порталу AIN.UA.

За словами військового, союзники України не припускали, що БПЛА відіграватимуть таку велику роль у війні. Відповідно вони не думали, що засоби РЕБ знадобляться не в одиничних кількостях, а в десятках тисяч.

"Вони самі до цього не були готові. Вони зараз вчаться на нашій війні", — пояснив експерт.

Сергій Бескрестнов також вказав на те, що західні комерційні системи РЕБ ефективні проти невеликих БПЛА, таких, як Mavic. Їх розробляли для протидії комерційному шпигунству і дрібним диверсіям. Як зазначає військовий, ніхто не розраховував, що на війні "літатиме все що завгодно, на будь-яких частотах".

Ще одна причина, за словами експерта, криється в ціні. Так, вартість купольних систем РЕБ становить від 500 тисяч доларів. Крім того, військовий зазначив, що для сучасної війни необхідні системи, які адаптовані для роботи з новими видами дронів. Системи 2010 року вже не будуть ефективними проти БПЛА, випущених у 2024 році.

"Оновлені РЕБи коштують грошей, і вони в обмеженій кількості", — констатував Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, ЗС РФ уже навчилися виявляти дорогу техніку Сил оборони України і коригувати по ній вогонь за десятки кілометрів від лінії фронту за допомогою дронів, нечутливих до засобів РЕБ.

При цьому в Україні також створили БПЛА, здатний обходити дію ворожих засобів РЕБ. Йдеться про дрони-камікадзе з автоматичним наведенням на ціль. Оператору такого БПЛА потрібно лише позначити ціль для ураження, а далі безпілотник сам попрямує до неї.