Страна НАТО создаст стену дронов на границе с Россией, — СМИ

По словам журналистов, на границе от Норвегии до Польши будет защита с помощью дронов и других технологий. Дроны добавятся к физическим барьерам и системам наблюдения.

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Государства НАТО, расположенные на восточном фланге Альянса, усилят свою защиту от "недружественных стран" с помощью беспилотных транспортных средств, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Мир, по ее словам, наблюдает за быстрыми темпами разработки беспилотников, вызванными войной в Украине. Об этом сообщает Newsweek.

"Это совершенно новая вещь — беспилотная граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий", — заявила агентству министр.

Дроны добавятся к физическим барьерам и системам наблюдения, чтобы "позволить защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду", сказала Билотайте. Такая "стена" также будет использовать технологию противодействия дронам.

Более двух лет войны в Украине стимулировали молниеносные инновации в области дронов воздушного, наземного и водного базирования. Беспилотные технологии заполняют небо над Украиной, а Москва и Киев борются за то, чтобы оставаться передовыми по части беспилотных технологий.

По словам авторов публикации, дроны охватывают почти все аспекты боевых действий в Украине: от помощи в разведке до нанесения ударов беспилотниками-камикадзе и управления артиллерийским огнем.

Эксперты считают, что на примере Украины между противниками идет постоянная гонка за разработку технологий, и постоянно находятся новые способы использования дронов в войне.

Государственная пограничная служба Литвы имеет новое подразделение дронов, которое в настоящее время наращивает сами БПЛА и запасы систем борьбы с дронами.

Напомним, что украинцы сами устанавливают дополнительную броню на танки М1 Abrams.

Также сообщалось, что Польша построит на границе с РФ укрепления, оснащенные дронами.