Країна НАТО створить стіну дронів на кордоні з Росією, — ЗМІ

За словами журналістів, на кордоні від Норвегії до Польщі буде захист за допомогою дронів та інших технологій. Дрони додадуться до фізичних бар'єрів і систем спостереження.

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Держави НАТО, розташовані на східному фланзі Альянсу, посилять свій захист від "недружніх країн" за допомогою безпілотних транспортних засобів, заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Світ, за її словами, спостерігає за швидкими темпами розроблення безпілотників, спричиненими війною в Україні. Про це повідомляє Newsweek.

"Це абсолютно нова річ — безпілотний кордон від Норвегії до Польщі, метою якого буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій", — заявила агентству міністерка.

Дрони додадуться до фізичних бар'єрів і систем спостереження, щоб "дозволити захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді", сказала Білотайте. Така "стіна" також використовуватиме технологію протидії дронам.

Понад два роки війни в Україні стимулювали блискавичні інновації в галузі дронів повітряного, наземного і водного базування. Безпілотні технології заповнюють небо над Україною, а Москва і Київ борються за те, щоб залишатися передовими в частині безпілотних технологій.

За словами авторів публікації, дрони охоплюють майже всі аспекти бойових дій в Україні: від допомоги в розвідці до завдавання ударів безпілотниками-камікадзе та управління артилерійським вогнем.

Експерти вважають, що на прикладі України між противниками йде постійна гонитва за розроблення технологій, і постійно знаходяться нові способи використання дронів у війні.

Державна прикордонна служба Литви має новий підрозділ дронів, який наразі нарощує самі БПЛА і запаси систем боротьби з дронами.

Нагадаємо, що українці самі встановлюють додаткову броню на танки М1 Abrams.

Також повідомлялося, що Польща побудує на кордоні з РФ укріплення, оснащені дронами.