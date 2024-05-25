Польща побудує на кордоні з Росією укріплення, оснащені дронами: що відомо

Міністр оборони Польщі вже назвав це найбільшою в історії операцією зі зміцнення безпеки. На ці цілі буде виділено 2 млрд злотих.

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Польща, де вивчають можливість збивання ракет, які запускає Росія по Україні, анонсувала зміцнення свого східного кордону країни в рамках програми "Східний щит" фортифікаційними спорудами, а також різними безпілотними апаратами. Про це пише RMF24.

Як заявив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, це буде найбільша в історії операція зі зміцнення безпеки країни на східному кордоні, об'єднана з Литвою, Латвією та Естонією.

"Це будуть укріплення, але насамперед сучасне обладнання", — розповів він.

Крім того, у збройні сили Республіки Польща буде впроваджено війська дронів.

"Безпілотні, повітряні, наземні, надводні та підводні кораблі будуть присутні в кожному підрозділі і в кожному роді військ. Системи боротьби з дронами, системи спостереження і радіолокаційні системи будуть особливо орієнтовані на східну частину нашої країни", — пообіцяв Косиняк-Камиш.

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Міністр також сказав, що на ці цілі виділяється 2 мільярди злотих, тобто приблизно пів мільярда доларів США. Вони підуть і на посилення безпеки, зокрема в кіберпросторі.

Водночас, як пише LRT, країни НАТО, які межують із Росією, серед яких Естонія, Латвія, Фінляндія, Польща і Норвегія, домовилися спільно створити т.зв. "стіну дронів".

"Це абсолютно нова річ — стіна дронів, що простягнулася від Норвегії до Польщі. Метою є використання дронів та інших технологій для захисту наших кордонів від недружніх країн і запобігання контрабанді", — сказала 24 травня міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, пояснивши, що безпілотники контролюватимуть кордон, а системи боротьби з дронами зможуть зупинити потенційні повітряні цілі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що польська компанія WB Group розробила далекобійну версію ударного безпілотного комплексу Warmate 20. Нова версія дрона матиме потужну бойову частину і дальність у сотні кілометрів.