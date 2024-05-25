Польша построит на границе с Россией укрепления, оснащенные дронами: что известно

Министр обороны Польши уже назвал это крупнейшей в истории операцией по укреплению безопасности. На эти цели будет выделено 2 млрд злотых.

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Польша, где изучают возможность сбивания ракет, которые запускает Россия по Украине, анонсировала укрепление своей восточной границы страны в рамках программы "Восточный щит" фортификационными сооружениями, а также различными беспилотными аппаратами. Об этом пишет RMF24.

Как заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, это будет крупнейшая в истории операция по укреплению безопасности страны на восточной границе, объединенная с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Это будут укрепления, но прежде всего современное оборудование", — рассказал он.

Кроме того, в вооруженные силы Республики Польша будут внедрены войска дронов.

"Беспилотные, воздушные, наземные, надводные и подводные корабли будут присутствовать в каждом подразделении и в каждом роде войск. Системы борьбы с дронами, системы наблюдения и радиолокационные системы будут особенно ориентированы на восточную часть нашей страны", — пообещал Косиняк-Камыш.

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Министр также сказал, что на эти цели выделяется 2 миллиарда злотых, то есть примерно пол миллиарда долларов США. Они пойдут и на усиления безопасности, в том числе в киберпространстве.

В то же время, как пишет LRT, граничащие с Россией страны НАТО, среди которых Эстония, Латвия, Финляндия, Польша и Норвегия, договорились совместно создать т.н. "стену дронов".

"Это совершенно новая вещь — стена дронов, протянувшаяся от Норвегии до Польши. Целью является использование дронов и других технологий для защиты наших границ от недружественных стран и предотвращения контрабанды", — сказала 24 мая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пояснив, что беспилотники будут контролировать границу, а системы борьбы с дронами смогут остановить потенциальные воздушные цели.

Напомним, ранее мы писали, что польская компания WB Group разработала дальнобойную версию ударного беспилотного комплекса Warmate 20. Новая версия дрона будет иметь мощную боевую часть и дальность в сотни километров.