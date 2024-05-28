Люди потеряют 50% рабочих мест из-за ИИ: венчурный капиталист дал "сверхточный" прогноз

Умные компьютеры заменить чиновников, администраторов, менеджеров быстрее, чем рабочих из разных промышленных областей, считает исполнительный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли.

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Председатель и исполнительный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли предсказал, что искусственный интеллект займет 50% рабочих мест, потеснив людей. В то же время он заявил, что технология уничтожит бедность, пишет Fortune.

Такой прогноз Кай-Фу Ли сделал в 2017 году. Но и сегодня бизнесмен не меняет своего мнения. На недавнем форуме Fortune Innovation в Гонконге он отметил, что его прогноз был очень точным.

Ли считает, что ИИ отнимет рабочие места у чиновников, администраторов, менеджеров быстрее, чем у рабочих из разных промышленных областей. Он считает это очень серьезной проблемой, которую некоторые страны начали осознавать и решать.

Тем не менее, венчурный капиталист выразил мнение о том, что необходимо поощрять людей использовать ИИ и использовать все инструменты, чтобы они могли усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и пр.

Ли по-прежнему верит, что в людях есть что-то уникальное, есть душа, есть такие чувства, как сострадание, а у машин этого всего никогда не будет. Он считает важным навыком способность завоевывать доверие других людей, которое достигается за счет искренности, командной работы, обмена мнениями и высокого эмоционального коэффициента. На это нейросети не способны.

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"Думаю ли я, что ИИ может это подделать? Да. Думаю ли я, что люди начнут доверять "фальшивому" ИИ, по крайней мере, в течение следующих 50 лет? Нет, — резюмировал Ли. — На самом деле все очень точно. Люди критиковали меня за то, что я был слишком агрессивен в 2017, 2018, 2019 годах, и я немного нервничал в то время. Но когда вышел генеративный ИИ, я думаю, что все влились в эту волну и считают темп правильным".

Ранее мы сообщали, что по мнению Илона Маска ИИ заменит всех людей на работе, но принесет им доход. По его мнению миллиардера, с вероятностью 80% достижения в области ИИ приведут к тому, что людям просто не нужно будет работать, чтобы получать все необходимое.