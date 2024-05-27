"Гигафабрика вычислений": самый мощный суперкомпьютер для ИИ получит 100 000 чипов Nvidia

Машина обеспечит работу чат-бота следующего поколения xAI Grok, созданием которой занимается миллиардер Илон Маск.

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Стартап Иона Маска xAI по разработке искусственного интеллекта обзаведется самым мощным суперкомпьютером в мире, стремясь стать важным игроком в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Проект xAI сотрудничает с Oracle, поставщиком облачной инфраструктуры и корпоративного программного обеспечения, для достижения этой цели. Это партнерство могло бы предоставить xAI необходимые ресурсы и опыт для ускорения разработки проектов в области ИИ.

Илон Маск стремится создать "Гигафабрику вычислений". Эта инициатива последовала за успешным раундом финансирования, в ходе которого xAI получила инвестиции в размере 6 млрд долларов при оценке в 18 млрд долларов.

Предлагаемый суперкомпьютер, неофициально называемый "гигакомпьютером", будет включать обширную сборку графических процессоров Nvidia H100, которые в настоящее время являются отраслевым стандартом для микросхем ИИ-центров обработки данных. Маск предполагает, что эта машина будет как минимум в 4 раза больше, чем крупнейшие существующие кластеры графических процессоров. Однако разработка суперкомпьютера для чат-бота Grok вызывает ряд вопросов и опасений. Некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу потенциального неправильного использования мощных систем ИИ и необходимости ответственной разработки ИИ. Другие ставят под сомнение воздействие такой массивной вычислительной инфраструктуры на окружающую среду, учитывая энергопотребление, связанное с суперкомпьютерами.

Есть и еще одна проблема: графические процессоры Nvidia H100, известные своей исключительной производительностью при решении сложных задач искусственного интеллекта, стали очень востребованным товаром. Высокий спрос привел к их дефициту, что представляет собой проблему для компаний, стремящихся приобрести их в достаточных количествах.

В ходе недавней конференции VivaTech 2024 в Париже Илон Маск выразил оптимизм относительно развития xAI. Он выразил уверенность в том, что xAI сможет конкурировать с лидерами отрасли ИИ, такими как OpenAI, Microsoft и Google DeepMind, к концу 2024 года. Бизнесмен также предположил, что к концу 2025 года ИИ-системы, такие как чат-бот xAI Grok, смогут превзойти человеческие возможности в различных задачах.

Grok, который все еще находится на ранних стадиях разработки, будет представлять собой мощную языковую модель, основанную на глубоком обучении, оптимизированную для естественного общения, создания творческого контента и других задач широкого спектра, выполняемых с использованием подсказок на естественном языке.

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Санкции США побоку: Китай все равно получит ИИ-чипы Nvidia и будет покупать их по скидке

Недавно xAI запустила Grok на европейском рынке, тем самым расширив его доступность за пределы США. Компания заявляет, что это важный шаг на пути к глобальной стратегии xAI в области ИИ, которая направлена на демократизацию передовых ИИ-инструментов во всем мире.

Ранее мы сообщали: Илон Маск считает, что ИИ заменит всех людей на работе. По его мнению миллиардера, с вероятностью 80% достижения в области ИИ приведут к тому, что людям просто не нужно будет работать, чтобы получать все необходимое.