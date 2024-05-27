"Гігафабрика обчислень": найпотужніший суперкомп'ютер для ШІ отримає 100 000 чипів Nvidia

Машина забезпечить роботу чат-бота наступного покоління xAI Grok, розробкою якого займається мільярдер Ілон Маск.

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Стартап Іона Маска xAI з розробки штучного інтелекту отримає найпотужніший суперкомп'ютер у світі, прагнучи стати важливим гравцем у сфері ШІ. Про це пише видання Interesting Engineering.

Проєкт xAI співпрацює з Oracle, постачальником хмарної інфраструктури та корпоративного програмного забезпечення, для досягнення цієї мети. Це партнерство могло б надати xAI необхідні ресурси і досвід для прискорення розробки проєктів у сфері ШІ.

Ілон Маск прагне створити "Гігафабрику обчислень". Ця ініціатива послідувала за успішним раундом фінансування, під час якого xAI отримала інвестиції в розмірі 6 млрд доларів за оцінки в 18 млрд доларів.

Пропонований суперкомп'ютер, неофіційно званий "гігакомп'ютером", включатиме велику збірку графічних процесорів Nvidia H100, які наразі є галузевим стандартом для мікросхем ШІ-центрів обробки даних. Маск припускає, що ця машина буде щонайменше в 4 рази більшою, ніж найбільші наявні кластери графічних процесорів. Однак розробка суперкомп'ютера для чат-бота Grok викликає низку запитань і побоювань. Деякі експерти висловили занепокоєння з приводу потенційного неправильного використання потужних систем ШІ та необхідності відповідальної розробки ШІ. Інші ставлять під сумнів вплив такої масивної обчислювальної інфраструктури на навколишнє середовище, з огляду на енергоспоживання, пов'язане з суперкомп'ютерами.

Є і ще одна проблема: графічні процесори Nvidia H100, відомі своєю винятковою продуктивністю під час вирішення складних завдань штучного інтелекту, стали дуже популярним товаром. Високий попит призвів до їхнього дефіциту, що є проблемою для компаній, які прагнуть придбати їх у достатній кількості.

Під час нещодавньої конференції VivaTech 2024 у Парижі Ілон Маск висловив оптимізм щодо розвитку xAI. Він висловив упевненість у тому, що xAI зможе конкурувати з лідерами галузі ШІ, такими як OpenAI, Microsoft і Google DeepMind, до кінця 2024 року. Бізнесмен також припустив, що до кінця 2025 року ШІ-системи, такі як чат-бот xAI Grok, зможуть перевершити людські можливості в різних завданнях.

Grok, який все ще перебуває на ранніх стадіях розроблення, буде потужною мовною моделлю, що ґрунтується на глибокому навчанні, оптимізованою для природного спілкування, створення творчого контенту та інших завдань широкого спектра, які виконують із використанням підказок природною мовою.

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Нещодавно xAI запустила Grok на європейському ринку, тим самим розширивши його доступність за межі США. Компанія заявляє, що це важливий крок на шляху до глобальної стратегії xAI в галузі ШІ, яка спрямована на демократизацію передових ШІ-інструментів у всьому світі.

Раніше ми повідомляли: Ілон Маск вважає, що ШІ замінить усіх людей на роботі. На його думку мільярдера, з імовірністю 80% досягнення в галузі ШІ призведуть до того, що людям просто не потрібно буде працювати, щоб отримувати все необхідне.