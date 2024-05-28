Люди втратять 50% робочих місць через ШІ: венчурний капіталіст дав "надточний" прогноз

Розумні комп'ютери замінять чиновників, адміністраторів, менеджерів швидше, ніж робітників із різних промислових галузей, вважає виконавчий директор Sinovation Ventures Кай-Фу Лі.

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Голова і виконавчий директор Sinovation Ventures Кай-Фу Лі передбачив, що штучний інтелект займе 50% робочих місць, потіснивши людей. Водночас він заявив, що технологія знищить бідність, пише Fortune.

Такий прогноз Кай-Фу Лі зробив у 2017 році. Але й сьогодні бізнесмен не змінює своєї думки. На нещодавньому форумі Fortune Innovation у Гонконзі він зазначив, що його прогноз був дуже точним.

Лі вважає, що ШІ забере робочі місця у чиновників, адміністраторів, менеджерів швидше, ніж у робітників з різних промислових галузей. Він вважає це дуже серйозною проблемою, яку деякі країни почали усвідомлювати і вирішувати.

Проте венчурний капіталіст висловив думку про те, що необхідно заохочувати людей використовувати ШІ і використовувати всі інструменти, щоб вони могли вдосконалити свої навички, набути нових знань тощо.

Лі, як і раніше, вірить, що в людях є щось унікальне, є душа, є такі почуття, як співчуття, а у машин цього всього ніколи не буде. Він вважає важливою навичкою здатність завойовувати довіру інших людей, що досягається за рахунок щирості, командної роботи, обміну думками і високого емоційного коефіцієнта. На це нейромережі не здатні.

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"Чи думаю я, що ШІ може це підробити? Так. Чи думаю я, що люди почнуть довіряти "фальшивому" ШІ, принаймні, протягом наступних 50 років? Ні, — резюмував Лі. — Насправді все дуже точно. Люди критикували мене за те, що я був занадто агресивний у 2017, 2018, 2019 роках, і я трохи нервував у той час. Але коли вийшов генеративний ШІ, я думаю, що всі влилися в цю хвилю і вважають темп правильним".

Раніше ми повідомляли, що на думку Ілона Маска ШІ замінить усіх людей на роботі, але принесе їм дохід. На його думку мільярдера, з імовірністю 80% досягнення в галузі ШІ призведуть до того, що людям просто не потрібно буде працювати, щоб отримувати все необхідне.