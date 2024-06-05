"Солнцепек", "С-300", танки и БТР: как американский БПЛА Puma находит цели в тылу РФ (фото)

Беспилотники Puma корректируют огонь по ценной технике оккупантов, а также отражают вражеские штурмы на передовой.

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Командир подразделения беспилотных авиационных комплексов (БПАК) 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Иван с позывным "Джмиль" рассказал о том, как американские беспилотники Puma выявляют и помогают уничтожать цели в глубоком тылу Российской Федерации. Его рассказ опубликовала пресс-служба командования ДШВ ВСУ в Facebook.

Иван отметил, что уже год охотится на цели ВС РФ, залетая дронами Puma в глубокий тыл противника. По словам военного, Puma — очень маневренный аппарат с идеальной стабилизацией и четким разрешением. Качество камеры позволяет четко рассмотреть, какой именно вид техники обнаружен и прицельно скорректировать огонь по ней. Офицер также подчеркнул, что научиться летать на БПЛА очень легко. Сам он освоил управление дроном Puma за месяц.

"Это планер, который никогда не упадет: если при полете выключить двигатель, он будет планировать свою дорогу до самой земли", — подчеркнул "Джмиль".

Военнослужащий "Джмиль" с БПЛА Puma Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Говоря о запоминающихся вылетах, военный вспомнил, как Puma залетел на 43 километра в тыл к оккупантам, где обнаружил российские зенитный ракетный комплекс "С-300". В результате цель была уничтожена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, на счету Ивана немало танков, бронетранспортеров, пушек, "Градов", а также ТОС "Сонцепек".

"Мы можем залетать в глубокий тыл, там больше всего находится вражеская техника. Поэтому мы, как правило, минусуем "жирные" цели", — объяснил военнослужащий.

Операторы дронов Puma Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Кроме разведки и корректировки огня в тылу, БПЛА Puma можно использовать при отражении штурмов на передовой. Иван отметил, что однажды его подразделение искало вражеское средство РЭБ, но в процессе выявило движение техники оккупантов за характерной пылью на грунтовой дороге. Сначала ехал танк, а за ним — две штурмовых БМП. Благодаря корректировке Puma по технике отработала украинская артиллерия и FPV-дроны, не допустив десантирование пехоты ВС РФ.

Военнослужащий "Джмиль" с БПЛА Puma Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что производитель AeroVironment усовершенствовал беспилотники Puma, добавив возможность вертикального взлета и посадки. Разработчик выпустил набор деталей, которые позволяют запускать БПЛА Puma откуда угодно.

В сентябре прошлого года в Сети также появились кадры, на которых БПЛА Puma попал под огонь ПВО России, но уцелел и продолжил свою миссию. Камера дрона зафиксировал огненное облако, а сам аппарат затрясло от взрывной волны, но дрон смог выйти из зоны поражения вражеской ЗРК.