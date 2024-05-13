Охотники на ПВО и РЭБ: бойцы рассказали, как работают американские БПЛА RQ-20 Puma (фото)

Военные освоили американский БПЛА Puma за месяц вместо стандартных трех плюс шесть месяцев стажировки. Они говорят, что RQ-20 простая и эффективная машина.

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На вооружении 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ есть американские беспилотники RQ-20 Puma. В репортаже АрмияInform бойцы рассказали, как происходит применение машин.

Сейчас бойцы бригады выполняют задачи на одном из сложных направлений на фронте. Командир отделения беспилотных систем Иван рассказал о применении RQ-20 Puma. Он рассказывает, что сначала руководил небольшим дроном "Мавик", с помощью которого корректировал огонь, искал вражеские цели и уничтожал их. После расширения 148-го дивизиона до уровня бригады Ивана перевели на БПЛА RQ-20.

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"Теперь у нас есть две модели самолетиков: первая работает полтора часа, вторая — 4 часа. Аппарат имеет хорошую камеру, качество стекла, наведение, стабилизацию, четкость изображения, зум. Машина очень маневренная. Обучение заняло месяц", — рассказал Иван.

Военные отмечают простоту в эксплуатации RQ-20 Фото: АрміяInform

Он также говорит, что они не летают, когда скорость ветра превышает 12 метров в секунду. Вместе с тем он сравнивает работу Puma с хищным орлом, который при захвате цели кружит над ней и держит в поле зрения.

"Проговариваем ошибки, эволюционируем, учимся. Приоритет нашей "птички" над другими — это камера, ее не бросает, самолет летит туда, куда смотрит камера. Достаточно найти цель, поймать ее, и дальше — как хищный орел нарезает круг, прицельно удерживая жертву в поле зрения", — продолжает пилот.

Отмечается, что на Запорожском направлении они уже обнаружили и уничтожили российский С-300 и ТОС, РСЗО "Град" и другую технику. В основном цели уничтожаются на расстоянии более 45 км. В глубоком тылу есть много вражеских целей по типу техники и личного состава. Иван также говорит, что у них есть выход напрямую на разработчиков, чтобы они под заказ смогли создать программу, которую испытают в условиях реального боя.

Бойцы освоили RQ-20 Puma за месяц Фото: АрміяInform

Другой оператор Puma Дмитрий говорит, что он тоже за месяц прошел курс обучения. Хотя обычно в США курс длится три месяца плюс еще шесть идет стажировка. После уничтожения тяжелой техники ВС РФ у Дмитрия есть цель уничтожить ПВО или РЭБ оккупантов.

"Но теперь у меня мечта: поразить С-300 или С-400, ТОС "Солнцепек", плюс у нас ненависть к РЭБам. РЛС "Зоопарк", например, это сложная цель. Puma, по моему мнению, является одним из лучших разведчиков, простота управления создана для солдата, расписано все подробно и легко, — рассказывает Дмитрий.

Третьим бойцом является штурман с позывным "Альт". В гражданской жизни он СЕО-копирайтер, а сейчас отвечает за сбор/разбор оборудования, налаживание связи, в том числе Starlink. Также он контролирует работу дружественных комплексов РЭБ.

Напомним, 14 сентября СМИ писали, как БПЛА RQ-20 Puma пережил столкновение с российским ПВО.

13 мая в Польше представили дальнобойную версию БПЛА Warmate 20 с дальностью в сотни километров.