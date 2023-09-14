Беспилотник ВСУ RQ-20 PUMA чудом выжил в схватке с российской ПВО (видео)

По предварительной информации, оккупанты хотели уничтожить американский дрон, принадлежащий ВСУ, в районе сел Чумацкое, Решетиловское и Константиновка Запорожской области.

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Беспилотник Вооруженных сил Украины RQ-20 PUMA попал под огонь противовоздушной системы России, но смог уцелеть и продолжил свою миссию. Уникальные видеокадры опубликовали в соцсети Х (ранее — Twitter) на странице NOELREPORTS — цифровой медиа-платформы, освещающей глобальные конфликты.

Небольшой разведывательный БПЛА RQ-20 PUMA производства американской компании AeroVironment совершал свой полет, в то время как с земли его заметили российские силы ПВО. Бойцы ВС РФ нацелили на беспилотник зенитно-ракетный комплекс и запустили ракету. Камера дрона зафиксировал огненное облако, а сам беспилотный аппарат затрясло от взрывной волны. Однако RQ-20 PUMA не пострадал, продолжил свой полет и вышел из зоны поражения вражеской ЗРК.

Где ВС РФ атаковали RQ-20 PUMA

По информации со страницы seanders_geo в соцсети Х (ранее — Twitter), которая публикует геолокацию снятых в Украине кадров, беспилотник ВСУ американского производства россияне атаковали в Пологовском районе Запорожской области. Свои позиции они разместили в районе сел Чумацкое, Решетиловское и Константиновка.

Россияне атаковали беспилотник ВСУ в районе сел Чумацкое, Решетиловское и Константиновка Фото: Скриншот

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Что известно о беспилотнике RQ-20 PUMA

Это запускаемая вручную беспилотная авиационная система с батарейным питанием. Его основная задача — наблюдение и сбор разведданных с использованием электрооптической и инфракрасной камеры. Может работать даже при температуре в -29 градусов. Благодаря максимальной скорости в 83 км/ч, дальностью полета в 15 километров и его продолжительность в 2 часа, беспилотник способен летать практически бесшумно.

Существуют модернизированные варианты беспилотника с Long-Range Tracking Antenna (LRTA) — антеннами наблюдения дальнего действия, которые увеличивают дальность связи до 60 километров. А некоторые вариации этого беспилотника имеют вспомогательный отсек полезной нагрузки, в котором может находиться оборудование радиоэлектронной борьбы.

Находится на вооружении ряда стран, среди которых — США и некоторые государства Западной Европы.

Технические характеристики дрона RQ-20 PUMA

размах крыла — 2,8 м;

вес — 6,1 кг;

скорость — 83 км/ч;

крейсерская скорость — 37 км/ч;

радиус действия — 15 км;

тип двигателя — электрический;

длина — 1,4 м;

продолжительность полета — 3,3 ч.

Напомним, в середине августа США отправили Украине сотни мини-дронов, среди которых был также БПЛА RQ-20 PUMA. Небольшие беспилотники в руках Сил обороны Украины оказались очень эффективными против численно превосходящих сил России. Это стало одной из причин, почему Пентагон включил в пакеты военной помощи 10 различных типов малых дронов.

А в июне мы писали о том, почему дроны Puma стали еще полезнее на поле боя. Разработчики выпустил набор деталей, которые позволяют запускать БПЛА Puma откуда угодно.